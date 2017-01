Pablo Iglesias recurre a 'Twin Peaks' para promocionar 'Vistalegre II'

El líder de Podemos se convierte en la 'mujer del tronco' de la serie

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario político y 'número dos' de la formación, Íñigo Errejón, han publicado sendos vídeos en las redes sociales llamando a inscribirse para poder participar en la segunda Asamblea Ciudadana Estatal del partido, conocida como 'Vistalegre II', con mensajes en los que apelan a la unidad, en el caso del primero, y a "repensar" el partido, en el del segundo.

Podemos hizo público este lunes las fechas de su Asamblea Ciudadana, que tendrá lugar entre el 10 y 12 de febrero en Vistalegre (Madrid), anunciando que el censo para poder participar en dicho cónclave se cerraría este miércoles, 4 de enero, a las doce de la noche.

Por ello, este martes Iglesias y Errejón, y con ellos otros responsables del partido como Carolina Bescansa, Rafael Mayoral, Irene Montero o Rita Maestre, entre otros, han aprovechado sus respectivas cuentas en Twitter para animar a los simpatizantes a inscribirse en https://participa.podemos.info/es/users/sign_up para decidir el futuro del partido.

En su vídeo, de apenas 49 segundos de duración, el líder de Podemos ha homenajeado a la mítica serie televisiva de los noventa Twin Peaks, creada por David Lynch y Mark Frost. Apelando al personaje de Margaret Lanterman, la 'Dama del Tronco', Iglesias ha pedido a los simpatizantes del partido que se inscriban y aporten.

He querido hacer un homenaje a Twin Peaks para recordaros que todavía podéis inscribiros en Podemos. Participad 😉 https://t.co/UlyQKbhKNm pic.twitter.com/f17qx87HnN ? Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 3 de enero de 2017

"He querido hacer un homenaje a Twin Peaks para recordaros que todavía podéis inscribiros en Podemos. Participad", reza el texto que acompaña a un vídeo en el que, acunándolo en sus brazos, el secretario general de Podemos explica las palabras que le dice el 'tronco': "dice no os peleéis, dice unidad, dice debatir no es dividir".

ERREJÓN: CAMBIAR PARA CAMBIAR

El 'número dos' de Podemos ha colgado media hora antes que Iglesias otro vídeo, de casi cinco minutos de duración, en el que llama a "repensar" el partido para mantener lo que se ha hecho bien y cambiar lo que no y apela a "cambiar para cambiar".

Para el secretario político de la formación morada, Vistalegre II es una oportunidad para determinar "cuál es el mejor rumbo ganador para construir una herramienta que le devuelva el poder a la gente", para lo cual, en su opinión, "hay que cambiar para cambiar".

"Hemos hecho muy bien el camino hasta aquí pero nos queda camino por recorrer y para ese camino tenemos que ser capaces de repensarnos", recuerda Errejón, que apuesta por "seguir empujando" para conseguir un país "del que nos sintamos tan orgullosos como del proceso que nos ha llevado hasta aquí".

Para ello, anima a votar por el proyecto que permita un Podemos "ganador, que suma a los que faltan, que construye con quienes ya han hecho camino hasta aquí, que es capaz de representar una alternativa para nuestro país, que tiene la capacidad de ilusionar a mucha gente que hace tiempo había tirado la toalla".

"Eso", añade, "lo vamos a hacer juntas y juntos y lo vamos a hacer entre compañeros pero lo vamos a hacer discutiendo de ideas y lo vamos a hacer con las mejores aportaciones y con la participación de todos y cada uno".

Previamente, han sido varios los dirigentes de la formación morada que han utilizado las redes sociales para hacer el mismo llamamiento. "Eres la pieza que falta para completar el puzzle diverso que es Podemos", ha escrito Iglesias en un tuit, que ha recogido Europa Press. "Si quieres votar en la II Asamblea Ciudadana de Podemos, inscríbete entre hoy y mañana", ha comentado, por su parte, Errejón.

De su lado, Montero y Mayoral llaman a los simpatizantes a inscribirse para "construir" un partido que sea "fuerza popular" para "defender los intereses de la gente, y no de las élites", mientras que Maestre lo hace felicitándose de que la democracia interna de Podemos es "como ninguna otra" en España.

Todos ellos acompañan sus respectivos mensajes con diversas imágenes en la que se informa de una u otra forma de que este miércoles concluye el plazo de inscripción para poder votar en Vistalegre II. "Incríbete en participa.podemos.info y decide el futuro de Podemos. Es fácil y rápido. Sin afiliación y sin cuotas. Sólo participar", rezan los diferentes carteles.

Según la hoja de ruta consensuada por el Equipo Técnico encargado de preparar la II Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, será el 2 de febrero cuando se anunciarán las candidaturas y documentos definitivos y comenzará el periodo de campaña electoral, que se extenderá hasta el día 11.

Ese día se presentarán presencialmente las distintas candidaturas a los diferentes órganos de dirección y se elegirán los representantes de los Círculos que formarán parte de la nueva dirección. Los inscritos tendrán de plazo para votar entre el 4 y el 11 de febrero. Un día después, el 12, se conocerán los resultados.

Previamente, el domingo 22 de enero se presentarán los documentos provisionales y se abrirá un plazo de diez días, hasta el 1 de febrero, para que puedan realizarse fusiones o transacciones parciales de sus contenidos.

Así, se ha fijado un plazo comprendido entre el 5 y el 21 de enero (17 días en total) para la elaboración de documentos, que serán de cuatro tipos: políticos, organizativos, éticos y de igualdad.

Con el objetivo de apostar por la descentralización, el Equipo Técnico encargado de fijar el calendario ha reservado espacio para que se desarrollen debates centrales en diferentes territorios del Estado, de modo que durante la fase de elaboración y aprobación de documentos tendrán lugar varios debates sectoriales y temáticos de carácter estatal fuera de Madrid.

El modelo de votación empleado en la cita se fijó el pasado mes de diciembre tras una votación en la que se impusieron por la mínima las tesis defendidas por el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias.