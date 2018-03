El padre de Marta sospecha que hay un "acuerdo" en la versión del destino del cadáver

22/02/2009

Antonio del Castillo sospecha que el presunto asesino, Miguel C.D., su amigo Samuel B.P. y el menor de 15 años también encausado por la muerte de la chica "han tenido muchísimo tiempo para ponerse de acuerdo". Este domingo, un conjunto de motos acuáticas se han añadido a la búsqueda de la joven sevillana.

"Debería haber aparecido ya", lamenta el padre de Marta nueve días después de que comenzase la búsqueda en el Guadalquivir. Un cadáver que reposaría en el cauce del río de ser cierta la versión de Miguel, autor confeso de su muerte y ex novio.

Del Castillo agradece que bomberos, Unidad Militar de Emergencia, Policía Nacional y Guardia Civil estén "volcadas" en la búsqueda del cadáver a lo largo de más de 80 kilómetros del cauce del Guadalquivir, desde Camas hasta la desembocadura del río en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. El operativo suma helicópteros, buzos, embarcaciones, perros rastreadores, vehículos de altura e incluso motos náuticas.

Demasiado tiempo para pensar

"No sé qué pensar", dijo Antonio del Castillo dando por seguro que los investigadores de la Policía Nacional "no se dejan engañar". No obstante, el padre de la chica lamenta que pasasen tres semanas desde que se cometiera el crimen y se consumaran los arrestos, por lo que pudieron "acordar" sus versiones porque el descubrimiento del cadáver es un aspecto clave para resolver los cargos que finalmente pesen sobre cada uno de los acusados.

Ruegos a Zapatero

En cuanto a la reunión fijada con Zapatero, Antonio del Castillo dijo que pedirá al presidente del Gobierno "que mire qué es lo que quiere la gente", en alusión a la manifestación celebrada en Madrid en la que reclamó un referéndum sobre la instauración de la cadena perpetua en España. "Es lo que pide el pueblo", dijo recordando que "hay muchos países europeos" que contemplan esta pena.