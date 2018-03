Salma Hayek vuelve a casarse con su marido en Venecia rodeados de todos sus amigos

26/04/2009 - 14:09

Los rumores que apuntaban a que la conocida actriz, Salma Hayek, iba a celebrar una segunda boda con su marido, Henri Pinault, se han confirmado. La pareja se 're-casó' en una ceremonia en Venecia, rodeados de amigos, familiares y compañeros de trabajo. Según la información que maneja 'Usmagazine', recogida por otr/press, la ceremonia se celebró en la segunda planta del teatro 'La Fenice', al que los invitados llegaron en barco. La puesta en escena no podría ser mejor: los invitados portaban máscaras venecianas que cubrían sus rostros a la llegada al teatro.

LOS ÁNGELES, 26 (OTR/PRESS)

Entre los invitados, tal y como se barajaba en un principio, no faltó su gran amiga, la española Penélope Cruz, así como los actores españoles Javier Bardem y Antonio Banderas, acompañado de su mujer, Melanie Griffith. Mientras que desde Hollywood acudieron Ashley Judd, Woody Harrelson y Edward Norton. El glamour no faltó tampoco en la cena que la pareja dio la víspera de la boda, en 'Punta Della Dogana', donde acudió, entre los invitados, el ex presidente de Francia, Jacques Chirac, acompañado de su esposa. Charlize Theron, por su parte, también hizo acto de presencia, junto a su novio, Stuart Townsend. Parece ser que los novios se hicieron cargo de los gastos de los billetes de los invitados, para que ninguno se perdiera la cita venenciana.

Salma, de 42 años, y su marido, de 46, ya se casaron en 2008, tras un año de compromiso. Durante ese año, la pareja tuvo una niña, Valentina Paloma, con la que la actriz aseguró sentirse muy unida. "Ella es única y mágica", sañaló. "Me siento tan unida a ella, pero al mismo tiempo, somos tan diferentes... Descubro algo nuevo de ella cada día".