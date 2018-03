Jessica Biel sueña rodar con Justin Timberlake

25/05/2009 - 17:05

Jessica Biel acaba de mudarse a un nuevo nidito de amor junto a su novio Justin Timberlake, con el que mantiene una relación sentimental desde hace ya dos años. Hoy por hoy, a la actriz sólo le queda un sueño por cumplir: actuar con Justin en la gran pantalla.

LOS ANGELES, 25 (EUROPA PRESS)

Hay personas que lo tienen todo y si se coge a esta pareja como ejemplo, esta afirmación cobra todo su sentido. Sin embargo, cuando se es sublime, rico, joven y se está enamorado, siempre existe algún que otro sueño que aún queda por cumplir y, en efecto, este es el caso de la bella actriz.

A pesar de que cuando comenzó su relación con el famoso actor, Biel prefería "tener mucho cuidado" y no contar demasiado, esta vez sí que ha confesado explícitamente su último deseo: poder encontrarse algún día actuando junto a su novio Timberlake en el cine. "Si encontrásemos el 'aquello' que me gustaría hacer, diría que me encantaría rodar con Justin... Solamente, por un momento no sabría qué hacer" declara la actriz.

Jessica ha destacado igualmente en 'Parade.com' la simpleza de su vida junto al actor. La actriz comenta que su vida es normal, no deja de ser demasiado mundana y sobre todo, afirma que procura mantener los pies firmes en la tierra. Quizás éste sea el secreto de Biel para mantenerse anclada en la realidad, aún teniendo en cuenta su éxito profesional.

"Es tan importante tener un hobby y novios o novias, quedar a menudo con amigos que no trabajen en Hollywood. Es algo sano que te permite mantenerte sano", señala la estadounidense. "Yo he jugado siempre al fútbol, y me he inscrito a una liga de fútbol. Encuentro que esto es mucho más interesante que ir a una fiesta", añade la actriz. Aún teniéndolo todo, está claro que algunas personas no dejan de ser modestas.

La actriz, que deleitó a los cinéfilos con un striptease en 'Powder Blue' -película que saldrá directamente a la venta en DVD- se muestra pudorosa y admite que en el futuro no mostrará tanta piel a los espectadores. "Estaba pendiente de un guión para una filme de Robert de Niro y había tanto desnudo en él. Pensaba 'no puedo hacerlo'", comentaba la actriz.

"Me costó mucho tiempo el real y finalmente poder decir que no", admite Biel. Quién sabe, quizás si ese papel lo hubiese tenido que protagonizar junto a su novio, a lo mejor no le habría costado tanto decidirse, y finalmente poder decir que 'sí'.