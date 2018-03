Agua.- Puxeu afirma que no contempla la eliminación del Tajo-Segura y recuerda que "una Ley sólo se deroga con otra"

25/05/2009 - 18:57

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Josep Puxeu, aseguró hoy en Murcia, al ser preguntado sobre la posible eliminación del trasvase Tajo-Segura, que "ese es un escenario que no" contempla, a lo que añadió que "una Ley sólo se deroga con otra Ley".

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

En este sentido, indicó que "en estos momentos España está en un año complicado, porque hay algún atisbo de variación de escenario", en referencia al debate que hay en el Congreso sobre la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, pero "por lo demás, se está gestionando con las dificultades habituales, pero francamente bien", en alusión a la escasez permanente que sufre la cuenca del Segura.

Puxeu realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación, acompañado del consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, tras clausurar la Cumbre Agroalimentaria de organizaciones Agrarias que, bajo el título 'El caracter estratégico del sector', se celebró en el salón de actos de Caja Mediterráneo.

Ante la insistencia de los periodistas, Puxeu dijo que no iba a ponerse "la venda antes de la pedrada", al tiempo que declinó pronunciarse sobre si una posible alternativa sería un trasvase desde el Tajo Medio recordando, que "en estos momentos, la Ley del Trasvase [Tajo-Segura] está en vigor".

"El trasvase actual nadie lo ha modificado", insistió Puxeu, quien recordó que "como alternativas siempre he hablado de una cesta de soluciones" que pasan por la la recuperación, la desalación, la regeneración y las transferencias de cuenca. En cualquier caso, resumió, su tarea es "resolver los problemas de los ciudadanos y no complicarles la vida".

De hecho, remarcó que "nunca nadie está pensando en modificar las estructuras de producción, la calidad de vida y la manera de funcionar" actual y reiteró que la posible caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 "no está en ningún texto, de verdad". "Me parece muy bien que la sociedad sea sensible, esté atenta y presione para conseguir un marco de estabilidad, pero nosotros estamos gestionando lo que estamos gestionando", agregó.

Así, destacó que "en estos momentos se está haciendo un esfuerzo tremendo para poner en valor la eficiencia del uso del agua que se hace en Murcia" y, como muestra, resaltó que "el Segura tiene un nivel de eficiencia de más del 80 por ciento, por lo que nadie puede criticar la falta de eficiencia en la gestión de un recurso que es escaso".

Y es que, incidió Puxeu, "aquí se está haciendo muy bien y sacando unos rendimientos espectaculares que hay que poner en valor, sobre todo el buen trabajo hecho por usuarios y, muy especialmente, por los agricultores".

Tras advertir que "el debate del agua tiene siempre unos debates muy vivos", el secretario de Estado comento que "la figura del agricultor cazaprimas es lo peor que nos puede pasar a un sector que es de vanguardia y el primero". "La mala utilización del agua sería lo peor para argumentar un discurso económico y social racional", concluyó.