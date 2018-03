El Defensor del Pueblo recomienda a la DGT agilizar los trámites en el caso de personas con discapacidad

25/05/2009 - 19:50

El Defensor del Pueblo recomienda a la Dirección General de Tráfico en su informe anual correspondiente a 2008, al que ha tenido acceso Europa Press, que agilice los trámites en el caso de personas con discapacidad con el objetivo de "favorecer el más pleno ejercicio de sus derechos".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En este sentido, la institución que dirige Enrique Múgica afirma que, como consecuencia de la tramitación de varias quejas, constató la necesidad de "mejorar las facilidades" que las personas con movilidad reducida deben tener para la realización de trámites ante la Dirección General de Tráfico.

Así, recomienda a Tráfico que agilice los expedientes que se insten por estas personas, o por quienes les atienden, en cuanto a la matriculación, transferencia y demás gestiones "que puedan afectar a su movilidad". Para ello, aconseja que se den instrucciones a los funcionarios y oficinas competentes para dar a la tramitación "un cauce especial y preferente que permita la solución del mismo en el menor número de horas posible".

En este sentido, el informe del Defensor del Menor recoge la queja de una persona que fue multada por aparcar encima de la acera en Lucena (Córdoba) mientras dejaba en su casa a una persona con movilidad reducida. Finalmente, el Ayuntamiento dejó sin efecto la sanción tras una recomendación del Defensor del Pueblo.

Según la institución, casos como estos demuestran que "si bien las normas se redactan con carácter general, la interpretación y aplicación de las mismas han de ajustarse no sólo a la literalidad de los preceptos sino a la finalidad y principios que las inspiran", ya que "una interpretación literal y radical de las normas pueden conducir a la mayor de las injusticias".

Por otro lado, "como consecuencia de ciertas disfunciones detectadas en la atención telefónica", el Defensor del Pueblo recomienda a la DGT que se incrementen los medios materiales y humanos de atención telefónica de Tráfico, para conseguir aumentar el horario de atención.

Además, durante el pasado año, el Defensor del Pueblo recomendó a Tráfico que no multara a los conductores que no llevaran el seguro obligatorio sin antes comprobar que no lo posea en el Registro de Vehículos, y abrir un apartado en su página en donde se pueda ver las multas que se han puesto

Asimismo, ante el caso de un accidente de tráfico en que los agentes no recogieron la versión de los testigos, la institución aconseja que se recuerde a todos los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil el deber de acompañar el atestado de sus denuncias "con cuantos medios de prueba sean aprehensibles en el momento de proceder a las mismas, en particular la conformidad o disconformidad de los testigos presenciales con la versión por ellos recogida, así como su identidad".

Por último, la institución recomienda que se introduzcan los cambios reglamentarios necesarios que permitan a los trabajadores españoles, que se desplazan a trabajar a otros países europeos, disponer "con la oportuna diligencia" de sus permisos de conducir, para que sean reconocidos por los otros países de la Unión.