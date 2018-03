Paris Hilton carga contra los periodistas

29/06/2009 - 15:25

Paris Hiton está que echa humo. La multimillonaria no ha dudado en utilizar Twitter para expresar su descontento y arremeter contra los periodistas, a los que acusa de falta de rigor y de estar siempre dispuestos a deformar la realidad.

LOS ANGELES, 29 (EUROPA PRESS)

Paris no oculta su desagrado con la prensa. No podía ser para menos y, como buena estrella que es, utiliza como herramienta la red social más popular del planeta para que se difunda rápidamente su descontento: Twitter.

Nada más dar por finalizado su noviazgo con Doug Reinhartd, la controvertida rubia fue fotografiada con el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo en una discoteca de Los Angeles. Como era de esperar, los rumores acerca de una posible relación entre ambos, no tardaron en salir a la luz. Y las malas lenguas no esperaron demasiado para comentar lo poco que había tardado la polémica Paris en lanzarse a los brazos de un nuevo hombre.

A pesar de que Paris ha desmentido insistentemente los rumores desde el primer momento en que surgieron, la estadounidense no ha logrado callar las lenguas viperinas que hablan de ella. Según la joven, todo es falso y esta vez quiere decirlo alto y claro. Paris ha escrito en Twitter: "los periodistas están enfermos y no solamente construyen historias falsas sino también inventan cosas que yo jamás he dicho".

"Es ridículo, no tienen ninguna credibilidad. Cuentan historias y rumores falsos, muchas veces alejados de la verdad y eso es muy doloroso. Se han inventado esta relación (con Ronaldo) como si hablar con un chico o un amigo, significase ya estar juntos", añade Paris.

En caso de que fuese cierto lo que admite la estadounidense, ¿Cristiano y ella son realmente sólo amigos o es una estrategia de Paris para calmar la ira que seguramente sienta su ex novio Doug Reinhartd?