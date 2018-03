Mischa Barton prefiere besar a las mujeres

Puede que el hecho de besar a los hombres más guapos del planeta sea sin duda una de las mayores ventajas que tenga la carrera de actriz. Sin embargo, a Mischa Barton, la estrella de la serie estadounidense 'The O.C.', le parece mucho más agradable besar a las mujeres que a los hombres a la hora de rodar una escena.

Según informaciones de la revista francesa 'Plurielles', la actriz confiesa: "Besar a una mujer es mucho más fácil. Estás mucho más a gusto que en una escena entre un hombre y una mujer. Puedes incluso bromear, mientras que en el caso contrario hay mucha más tensión".

Y Mischa sabe de qué habla porque la actriz se ha encontrado en varias ocasiones en este tipo de situación. "No sé porqué pasa tan a menudo, pero en efecto, en mis escenas, hay muchos besos entre mujeres. Eso es parte de mis personajes y no me molesta", señala.

"También he actuado en una película sobre niñas rusas del grupo 'TaTu', donde se ve cómo la industria del cine ha inventado ese papel (el de las dos componentes del grupo ruso que fingían ser lesbianas en sus videoclips y actuaciones) para vender... Era fascinante", añade la famosa actriz.

A pesar de no dejar indiferente a nadie con sus declaraciones, puede que se trate tan sólo de una provocación por parte de Mischa. Lo que está claro es que la actriz no se anda con rodeos y sabe lo que gusta y lo que no, tanto a ella misma como al público de la pequeña y gran pantalla.