El doble ruso de Michael Jackson se intenta suicidar

29/06/2009 - 21:03

El moscovita Pável Talaláyev ha intentado suicidarse tras enterarse de la muerte de su ídolo. Para el imitador de Michael Jackson, la muerte del Rey del Pop hecho que definió como "la tragedia más terrible de su vida", según informó el lunes el diario digital 'NEWSru.com'.

MOSCU, 29 (EUROPA PRESS)

El doble ruso del Rey del Pop fue hallado el viernes en su domicilio con las venas cortadas tras enterarse del fatal desenlace de su ídolo. Afortunadamente, los servicios de urgencias se personaron en casa del chico y lograron salvarle la vida.

Al día siguiente tuvieron que aparecer nuevamente en casa del moscovita, ya que sufrió una subida de tensión y afirmó sentir una punzada en el pecho. El chico estaba muy nervioso y no paraba de repetir: "Me da todo igual. Me voy a matar".

"No es tan sólo una pérdida, es la tragedia más terrible de mi vida y no quiero vivir más. No sé porque tuvieron que salvarme la vida. ¡Quiero estar con él!", declaró Pável al diario digital 'LIFE.ru'.

El moscovita es un fan incondicional del Rey del Pop desde que, con 9 años, le dijeron que se parecía al artista y decidió centrarse en imitar al cantante en todos sus movimientos. Se metió tanto en el papel que empezó a participar en programas de televisión, conciertos y actividades benéficas.

En 1995, Pável se incorporó a un teatro de dobles y a partir de ese momento participó en diversos programas de televisión, conciertos y actividades benéficas llegando anuncios publicitarios. El joven dice haber tenido la oportunidad de ver a su ídolo en tres ocasiones y que le dejó la impresión de ser una persona modesta.