Pedro Duque cree que falta "mucho" por explorar en la Luna y que quizá la humanidad se lleve alguna sorpresa

19/07/2009 - 13:40

El astronauta alerta de que Europa aporta cada vez menos recursos a la exploración espacial porque sus presupuestos crecen de "forma más lenta"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El astronauta español Pedro Duque cree que falta "mucho" por explorar en la Luna y que quizá la humanidad se lleve alguna sorpresa cuando continúe estudiándola. "Está claro que no está explorada del todo porque la gente aterrizaba, se daba una pequeña vuelta y ya está", dijo con motivo de la celebración el próximo 20 de julio del 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna.

En una entrevista concedida a Europa Press, destacó que el hecho de que el hombre fuera a la Luna fue "muy importante" ya que supuso un desarrollo tecnológico que si no hubiera sido por este reto en los sesenta, "jamás se hubiera podido hacer". "Nadie había pensado nunca antes que había que miniaturizar los ordenadores o que había que desarrollar aleaciones de aluminio más sólidas y que después hemos utilizado en todo tipo de aparatos tecnológicos. El desarrollo tecnológico fue inmenso", añadió.

Así, apuntó que el hombre no ha vuelto al satélite porque "costaba mucho dinero por año" y porque se trató de una decisión de las altas esferas políticas estadounidenses, que decidieron recortar el presupuesto de la NASA dos años antes del último viaje del Apolo, que se realizó en 1972. "Todavía hay dos cohetes que tenían que haber ido a la Luna y por falta de presupuesto no fueron", puntualizó.

En este caso, explicó que todo Estados Unidos estaba quería ir y que el gasto de recursos por aquel entonces no importó. Posteriormente, incidió en que una vez que el hombre pisó por primera vez la Luna la misión "perdió mucho el empuje. Dijeron que llegar a la Luna no era lo más importante sino utilizarlo para el futuro", precisó.

LA VERDADERA EXPLORACIÓN, CON EL HOMBRE

De hecho, resaltó que "está claro" que la siguiente exploración se focalizará en otros planetas. De este modo, explicó que las potencias mundiales se encuentran en la actualidad enviando sondas al espacio. "Europa cuenta con una en Venus y otra en Marte, Estados Unidos tiene también. Europa los estudia desde fuera con satélites de observación que dan muchos más datos y Estados Unidos manda robots. Aunque eso para mí no es propiamente exploración, tiene que ir el hombre, esto es estudio y toma de datos, pero la exploración está unida con que halla alguien que vaya", comentó.

En este sentido, indicó que el próximo destino "no puede ser otro" que Marte. A su juicio, las condiciones del resto de planetas son peores aunque, en su opinión, es muy difícil decir cuándo irá el hombre al planeta rojo, ya que esta decisión dependerá de las inversiones que se hagan por año. "Es un proyecto gordo por lo que técnicamente pueden tardarse hasta quince años, aunque insisto en que falta el pistoletazo de salida, que es la inversión", subrayó.

En cuanto al papel que puede cumplir España en la 'carrera espacial', destacó la contribución del país en la Agencia Europea del Espacio (ESA), con una aportación "bastante alta", que ha crecido un diez por ciento de forma anual. "Estamos en la quinta posición, un nivel bastante bueno que se corresponde con nuestra capacidad económica dentro de Europa. La industria es muy capaz y tiene una serie de áreas en las cuales dentro de Europa es la mejor, aunque también hay carencias. Dentro de la ESA el papel es bastante relevante como quinto país, tanto de contribución económica como tecnológica", aclaró.

Después, advirtió de que Europa aporta cada vez menos recursos a la exploración espacial global porque sus presupuestos crecen de forma más lenta. En este sentido, apuntó al libro blanco de la Unión Europea, que indica que en Estados Unidos hay diez veces más presupuesto para la exploración espacial. "Diez veces es mucha distancia y en China, Rusia, India y Japón están aumentando a un ritmo más alto que el nuestro y nos alcanzarán en dos años más o menos, no por aportación económica sino por horas de ingeniero", señaló.

I+D+i ESPACIAL Y LA CRISIS

Por otro lado, en cuanto a por qué continuar invirtiendo en investigación espacial con la actual coyuntura económica, que precisa de recursos económicos que podrían ser empleados en otras materias, aclaró que sólo se sale de la crisis si las industrias son capaces de producir cosas que fuera se puedan comprar.

"No se sale intentando hacer lo mismo que antes, por eso hemos tenido la crisis económica. Quien saldrá antes de la crisis será el que tenga más capacidad de innovación, quien sea capaz de inventar algo que todo el mundo quiera comprar y no existía antes. Sólo la innovación y el desarrollo pueden sacar antes a un país de la crisis, es lo que hay que hacer", concluyó el experto, al tiempo que ejemplificó el 'caso japonés', donde durante la crisis económica que azotó al país no se rebajaron los presupuestos en I+D+i.