Prostitución: ¿Regular o perseguir?

A los que habría que perseguir y meter en la cárcel a perpetuidad es a la banda de hipócritas chupatintas que se sienten en los despachos a poner reglas y prohibiciones, imponiéndonos a los demás so propia moral de hipócritas.



El oficio de político es el más mafioso, corrupto y de sinvergüenzas que existe en la tierra.



El oficio de político si esta lleno de ladrones, asesinos, mafiosos, extorsionadores, explotadores y sinvergüenzas. Y no hay quien le meta mano.



La cantidad de redes corruptas que hay en política, no tienen problema campando a sus anchas, exprimiendo la miseria de muchos para enriquecerse ellos y los amíguetes.



Y tienen la hipocresía de decir las aberraciones que sueltan y se quedan tan a gusto.



A los políticos es a los que hay que sacar de los despachos y de las calles y meterlos en la cárcel a perpetuidad haber si ven el mundo de otra manera.



No quieren arreglar el problema de la prostitución ni de la droga ni de nada que les reste votos. Pandilla de sinvergüenzas.



Ya es hora de que el oficio del sexo se vea mejor que el de político, que dejen tranquilos-las al que quiera vivir de su trabajo, con todos sus derechos, incluido el de protección, y que encarcelen a los mafiosos que viven del trabajo ajeno, como hacen los políticos.



Panda de hipócritas sinvergüenzas.