Mayor Oreja: "Es una aberración que el aborto se considere como un derecho"

Maldita sea la cobardía, el amiguismo, y estómagos agradecidos.



Para todos aquellos malditos cobardes socialistas que en privado y sin preguntarles hablan del giro anormal que ha dado zp, y en la evidencia que les está dejando a los socialistas de bien... malditos estos socialistas que no han dicho ni mu, cuando han tenido su oportunidad, no sean que pierdan lo que están buscando en el partido.



Para aquellos malditos amiguetes.. que están como locos el que sus amigos familiares y demás familia, metidos en el partido, les siguen apoyando en contra de sus convicciones, para que lleguen al mando y puedan aprovecharse ellos también del mando en el partido... ellos que no son de ideas retorcidas en conversaciones normales... pero que a la hora de votar y en privado siguen y persiguen el sueldo bobo, o subvención que les puede caer si reman en favor del egoísmo.



Para aquellos malditos estomagos agradecidos.. que predican lo que les dicen, que no tienen ideas, ni etica, ni verguenza... que lo unico que les importa es tener su plato lleno, posteriormente el de su familia, y si llega a los demás.. pues bueno... ellos son unos de los que presumen de la solidaridad, de lo grande que es este gobierno, de comer en los mejores restaurantes, de los mayores viajes al caribe, de lo grande que se sienten porque el obrero cada vez tiene mayores derechos adquiridos, mayores subidas económicas a los necesitados... etc...de su sindicato en que en una sede provincial en la parte de arriba que son viviendas y en el desalojo por la policía de un obrero que no puede pagar por estar en el paro durante 2 años.. no son capaces de salir en principio hacer oposición al desalojo, si no que bajan persianas, y cierran puertas... no quieren saber nada del mundo real y obrero.... no quieren saber nada de lo que pasa a las puertas de su casa.



QUE PASA... QUE ESTA PASANDO... ES IGUAL QUE VENGAN DE FRENTE QUE VENGAN ATRAVESADOS NOS LOS TRAGAMOS IGUAL.



TENEMOS QUE PRESENTAR UNA FACTURA AL GOBIERNO, TENEMOS QUE IR A MONCLOA EL 12 DE OCTUBRE CON UNA CACEROLADA.. TENEMOS QUE HACERNOS OIR... TENEMOS QUE CAMBIARLO OTRA VEZ... SE TIENE QUE IR...



EL 12 DE OCTUBRE EN EL ARCO DE LA MONCLOA A LOS 11 DE LA MAÑANA SE SALE HACIA LA MONCLOA.. CON CACEROLADA.. A QUE NOS RECIBA ZAPATERO Y SE VAYA DE LA MONCLOA.