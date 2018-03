Kate Moss odia la fama

27/10/2009 - 16:20

Kate Moss quiere ser anónima: está harta de que su vida atraiga la atención constante de los medios. La modelo reconoce los escándalos que plagan su vida, pero afirma que es una pose creada por ella misma.

Cada movimiento de la vida de Kate Moss queda registrado por la prensa, y parece que a ella no le hace ninguna gracia. En una entrevista para la publicación 'Observer Woman', la modelo afirma que desearía ser anónima y no comprende por qué se concede tanta atención a su vida privada.

"Cuando trabajo con un fotógrafo soy una musa, pero no soy yo, es un personaje fabricado por mí", afirma Kate. Y añade "no me gusta ser famosa, es algo que invade mucho tu vida. Si puedo conseguir que la gente siga interesándose por mi trabajo unos cuantos años más, seré feliz". La exnovia de Pete Doherty está intentando aprender a lidiar con la fama.

Tal es la fascinación que despierta, que otras 'celebrities' aprovechan su presencia para desviar la atención de las cámaras hacia Kate, y así ellos pasar inadvertidos. Lindsay Lohan ha confesado: "vi a Kate yéndose de una fiesta en la que estábamos las dos, y pensé '¡vámonos ahora!'. Caminé tras ella y al salir los fotógrafos la siguieron, mientras que yo pude ir directamente a mi coche".

Pese a toda esta atención y a ser reconocida como una de las mujeres más estilosas del mundo, Kate admite que no suele prestar mucha atención a lo que lleva puesto. "Me encanta la ropa de estar por casa y a veces he salido a la calle en pijama", declara la modelo. "Mi ropa interior tampoco va conjuntada, el contraste es genial".

Tras los escándalos de los últimos años, parece que Kate Moss está centrándose en otros aspectos de su vida. "Mi hija es mi mayor orgullo, ¡tiene siete años y ya es subdelegada de clase!". Aunque no parece que la pequeña, Lila, vaya a seguir los pasos de su madre. "Ella quiere ser chef. Su marido imaginario es chef también".