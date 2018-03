El juez del caso de Marta del Castillo da por concluida la instrucción

27/10/2009 - 16:31

Francisco de Asís Molina, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla que investiga la desaparición y el presunto asesinato de la joven Marta del Castillo la noche del 24 al 25 de enero, ha comunicado a las partes personadas en el proceso que tienen un plazo de cinco días para solicitar o no la petición de nuevas pruebas distintas de las que se han practicado hasta el momento.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que las partes tienen a partir de este martes martes un plazo de cinco días para pedir la prácticas de aquellas pruebas que consideren pertinentes para esclarecer el caso y la supuesta participación que tuvieron en el mismo cada uno de los cuatro imputados mayores de edad, como son el asesino confeso, Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado, la novia de éste, María García, y Samuel Benítez.

Al hilo de ello, las mismas fuentes explicaron que, en el caso de que se soliciten nuevas pruebas, el juez Francisco de Asís Molina decidirá si se llevan a cabo o no, tras lo cual quedarán como pasos a seguir en el proceso que se dicte auto apertura de juicio oral y que las distintas partes personadas presenten los escritos de acusación y de defensa de sus patrocinados.

LA INSTRUCCIÓN, PRÁCTICAMENTE FINALIZADA

Con todo esto, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla que investiga la desaparición y el presunto asesinato de la joven da prácticamente por concluida la instrucción del caso, todo ello sin que, hasta el momento, se haya encontrado el cuerpo de la niña, que fue buscado, como se recordará, en el río Guadalquivir, en el vertedero de Alcalá de Guadaíra y en una zanja de Camas próxima al domicilio de Rocío, la menor con la que Miguel Carcaño mantuvo una relación sentimental.

En este caso están imputados, además de los cuatro mayores de edad anteriormente mencionados, el menor conocido como 'El Cuco', para quien la Fiscalía ha solicitado al juzgado de Menores número tres de Sevilla una orden de alejamiento para que, una vez que el 16 de noviembre concluya el régimen de internamiento, el joven no pueda acercarse a menos de 300 kilómetros de la ciudad en la que reside la familia de la víctima.

La Fiscalía de Menores, como se recordará, había solicitado que una vez expire la última prórroga del régimen de internamiento que pesa sobre 'El Cuco', extremo que ocurrirá el próximo 16 de noviembre, el muchacho sea trasladado a un piso tutelado a la espera de la celebración del juicio. Dado que la actual prórroga del régimen de internamiento finaliza el 16 de noviembre, la Fiscalía consideraba que en tales fechas no habría podido ser enjuiciado el joven, justificando así su petición en cuanto a su traslado a una vivienda tutelada.

SIN RESTOS DE MARTA EN EL COCHE DE FRANCISCO JAVIER

Sobre esta medida, Antonio del Castillo, padre de la víctima, dijo a Europa Press que la posibilidad de que 'El Cuco' abandone el régimen de internamiento constituye toda una "incongruencia" dados los cargos que pesan contra él, por lo que lamentó las "consecuencias de la Ley del Menor", porque "no es lo mismo" su actual internamiento que la vida en "una vivienda que tenemos que pagarle todos los españoles". "Es paradójico", consideró.

Por último, fuentes del caso señalaron a Europa Press que, finalmente y según ha comunicado el juez a las partes, la Policía Científica no ha hallado restos de Marta del Castillo en el vehículo particular de Francisco Javier Delgado, hermano del ex novio y supuesto autor de la muerte de la joven la noche del 24 de enero en una vivienda del número 78 de la calle León XIII.

En esta línea, las mismas fuentes precisaron que el análisis realizado por la Policía Científica del ADN mitocondrial de los pelos hallados en el vehículo particular de Francisco Javier han dado negativo, no hallándose restos biológicos de la joven. No obstante, no es la primera vez que Francisco de Asís Molina solicitaba que se analizaran restos del coche del hermano de Miguel Carcaño, aunque en la primera ocasión los expertos de la Policía Nacional no pudieron lograr resultados fiables de las muestras examinadas.

Sobre este particular, las fuentes precisaron que, antes del análisis del ADN mitocondrial, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla ya había ordenado analizar el ADN nuclear de los pelos, no obteniendo resultados, mientras que tampoco se lograron resultados sobre el perfil genético de los restos.