Inmigración. aesco considera un "fiasco" la reforma de la ley de extranjería

27/10/2009 - 18:17

El presidente de America España Solidaridad y Cooperacion, Juan Carlos Rois, consideró hoy un "fiasco" la reforma de la Ley de Extranjería aprobada ayer en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Servimedia, Rois argumentó que el citado texto no recoge dos reivindicaciones claves del movimiento asociativo, como son no limitar la reagrupación familiar y no ampliar de 40 a 60 días el plazo de internamiento de los inmigrantes irregulares en los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El presidente de Aesco tachó de "innecesario, injusto y un abuso" que la futura Ley de Extranjería permita el internamiento de un extranjero irregular en un CIE hasta un plazo máximo de 60 días.

A renglón seguido, el presidente de Aesco lamentó que IU-ICV y ERC, que han expresado su rechazo también a la citada ampliación, no hayan presentado enmienda alguna sobre esta cuestión y evitar la prolongación de estos internamientos.

En este sentido, Rois espera que algún grupo parlamentario del Senado presente una enmienda en este sentido "para ver si tiene arreglo" durante su trámite en la Cámara Alta.

No obstante, el presidente de Aesco reconoció como positivo que la futura ley de Extranjería recoja un sistema garantista en los CIE, "es decir, que exista un juez que garantice que las personas que van a vivir en ellos no van a vivir en peores condiciones que un preso".

En cuanto a la reagrupación familiar, Rois destacó que su limitación a los ascendientes "responde a un fantasma que no es real de reagrupaciones en cadena y de modo fraudulento de provocar que la gente llegue a España. Eso es una barbaridad decirlo y seguimos aspirando a que esto cambie en el Senado".

A su juicio, la reagrupación familiar de hijos, cónyuges y ascendientes "es un mecanismo de integración social y cohesión social y restringirlo es ponerle puertas al campo".

No obstante, Rois reconoció algunas mejoras del texto respecto al proyecto del Gobierno que entró en el Congreso de los Diputados, entre ellas, la concesión de permiso de trabajo y residencia a las mujeres víctimas de violencia de género o las cuestiones que tienen que ver con derechos sociales.

