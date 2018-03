Absuelto en Valladolid el policía nacional que había sido acusado de violar a una joven

27/10/2009 - 19:06

La Audiencia de Valladolid dictó sentencia absolutoria en el caso de un policía nacional con iniciales E.F.G. que había sido acusado de un delito de agresión sexual sobre una joven de 19 años con la que mantenía una relación y a la que, según sostenía la víctima, violó el 25 de diciembre de 2005.

El procesado aprobó en 2006 unas oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía y llegó a ingresar en la Academia de Ávila, si bien debido a la denuncia permanecía suspendido, a la espera de la resolución judicial.

En su sentencia, la Sección Segunda de lo Penal no atendió las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que habían solicitado penas de 13 y 14 años de prisión, respectivamente, y acordó absolver al procesado, a quien aplicó el principio 'in dubio pro reo', debido a las graves contradicciones en las que incurrió la denunciante, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Durante el juicio, el ahora absuelto, que cuando ocurrieron los hechos tenía 25 años, alegó que por aquellas fechas mantenía una relación sentimental estable con una joven y que paralelamente tenía encuentros de carácter exclusivamente sexual con la denunciante, L.V.V, situación, según él, que se prolongó por espacio de unos nueve meses en los que siempre las relaciones fueron consentidas, al igual que la mantenida en su piso, sito en Valladolid capital, durante la madrugada del día de Navidad.

Por contra, la joven ratificó la denuncia presentada en enero de 2006 en la que entonces, además de asegurar haber sido víctima de una violación, incriminó al acusado en un delito de tráfico de drogas, acusación esta última que fue finalmente sobreseída.

Con respecto al día de los hechos, la presunta víctima mantuvo que esa noche, después de salir ambos de copas, fueron al domicilio de E.F.G, donde éste la penetró anal y vaginalmente tras golpearla con un puño americano y hacerle cortes con una navaja.

Aunque las pruebas forenses no hallaron indicios de violencia en el cuerpo de la denunciante, otra prueba pericial psicológica practicada sí acreditaba que la mujer sufre un trastorno de estrés postraumático.

El Ministerio Fiscal mantuvo su petición de 13 años de cárcel por un delito de agresión sexual (artículo 55 del Código Penal), junto con la prohibición, tras el cumplimiento de la condena, de acercarse a la víctima, L.V.V, o su domicilio y a comunicar con ella por un periodo adicional de cinco años.

Por su parte, la acusación particular elevó la petición de pena a 14 años y solicitó una indemnización de 12.000 euros, mientras que la defensa demandó de la sala una sentencia absolutoria, como así ocurrió finalmente, y achacó la denuncia de la joven al despecho de ésta como consecuencia de la decisión de él, con pareja estable, de poner fin a los encuentros sexuales que ambos mantuvieron durante casi un año.