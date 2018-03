El PP presenta su enmienda a la ley

27/10/2009 - 23:51

El PP argumenta en su enmienda a la totalidad del proyecto de ley del Gobierno sobre el aborto, presentada esta tarde en el Congreso, que la nueva normativa "empuja a la menor a que afronte sola una decisión que puede condicionarla el resto de su vida".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PP argumenta en su enmienda a la totalidad del proyecto de ley del Gobierno sobre el aborto, presentada esta tarde en el Congreso, que la nueva normativa "empuja a la menor a que afronte sola una decisión que puede condicionarla el resto de su vida".

En su escrito, los 'populares' creen que el artículo que posibilita que las menores de 16 y 17 años aborten sin conocimiento ni consentimiento paterno "vacía de contenido la patria potestad, vulnera los derechos de los padres, interfiere en las relaciones personales y de confianza dentro de la familia y desprecia el apoyo de los padres ante una situación como un embarazo no deseado".

Además, el PP alerta del peligro de "que las menores puedan ver el aborto como un método anticonceptivo más" por el mensaje que el Gobierno transmite con esta ley. "El problema no estriba tanto en dar facilidades para abortar como en ofrecer alternativas para no hacerlo", apunta.

Los 'populares' piden al Gobierno "una reflexión sobre las problemas con los que se enfrentan las mujeres ante el hecho de ser madres", como paso previo a una "ambiciosa política de Estado de apoyo a la maternidad". Esta formación es partidaria de "una adecuada estrategia de prevención y formación sexual" y de mejorar la aplicación existente de la actual ley.

CARECE DE LEGITIMIDAD

Según dicen, el Gobierno "carece de la legitimación necesaria para llevar a cabo esta reforma porque el PSOE "la excluyó expresamente" de su programa electoral y ni siquiera formó parte de los compromisos del presidente del Gobierno en el Debate de Investidura.

También recuerdan que la Ley de Plazos "no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español" porque no respeta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la debida protección al 'nasciturus'. "El proyecto de ley del Gobierno desprotege totalmente al no nacido durante las primeras 14 semanas de gestación y no establece suficiente mecanismo que garanticen el cumplimiento de la legalidad a partir de ese momento", argumentan.

"Pretenden imponer sin consenso y sin mandato expreso de los ciudadanos una opción legislativa que vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional y los consensos más esenciales de la sociedad española alcanzados en los últimos años", agregan en la enmienda de totalidad.

El texto del Gobierno, añaden, incumple las resoluciones y recomendaciones de la comunidad internacional y de la "sobrada evidencia científica" en relación con los graves perjuicios físicos y psicológicos que un aborto produce en la mujer

EN CONTRA DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS

Los 'populares' recuerdan que el Consejo Fiscal informó negativamente del proyecto al Gobierno; que el Consejo General del Poder Judicial, por primera vez en su historia, ha sido incapaz de emitir un dictamen por la falta de consenso; y que el Consejo de Estado ha sido muy crítico con muchos aspectos.

El PP agrega que no pueden considerarse como tales las conclusiones de la Subcomisión del Congreso que estudió esta reforma porque fue "pilotada por el Gobierno de forma muy directa para preconstruir una demanda política, en ausencia de demanda social".