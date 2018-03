Aborto.-Monteserín (PSOE) sostiene que la reforma legal responde a una demanda social y que el PP "se quedará solo"

6/11/2009 - 20:26

"La confianza entre padres e hijos no se puede legislar, es algo que se gana", señala

OVIEDO, 6 (EUROPA PRESS)

La diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados, Mariví Monteserín, dijo hoy que el proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del Gobierno se sustenta en una clara demanda social. "Es una ley que tiene más consenso social en la sociedad que en el Parlamento", sostuvo la diputada socialista, que señaló que en distintos grupos parlamentarios han decidido apoyarla, con lo que el PP "se va a quedar solo".

Monteserín hizo estas declaraciones antes de participar en una mesa redonda en Oviedo sobre la 'Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo'. Estuvo acompañada de la Jefa de Gabinete del Ministerio de Igualdad, Ana González, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Paloma Sainz.

A juicio de Monteserín el proyecto de reforma legal es fruto del trabajo riguroso del Ministerio de Igualdad, que ha conseguido realizar un texto "equilibrado" y "eficaz" con el objetivo de evitar embarazos no deseados.

Insistió también en la "plena constitucionalidad" de la reforma y señaló que el Ejecutivo socialista ya tiene experiencia en este aspecto. Así, dijo que todas las leyes aprobadas por el Gobierno que han contribuido a proteger los derechos de las mujeres han sido recurridas al Tribunal Constitucional por el PP, pero finalmente, los jueces han dado la razón al gobierno.

Explicó que ha quedado demostrado que la actual normativa es "insuficiente" y "obsoleta", por lo que es necesario otro texto que consiga reducir embarazos no deseados y números de abortos. Pero además, subrayó que la ley incluye otros aspectos relativos a la salud sexual y derechos de las mujeres.

Preguntada sobre la manifestación que tuvo lugar recientemente en Madrid convocada por colectivos antiabortistas, Monteserín dijo que había sido un "fracaso", dado que no consiguieron reunir a mucha gente. "Parecía que a los convocantes les importaba más la bolsa que la vida", afirmó.

En relación a uno de los aspectos más polémicos de la ley, el relativo a que se pueda permitir a chicas de 16 años abortar sin el consentimiento de los padres, Monteserín señaló que "la confianza entre padres e hijos no se puede legislar, es algo que se gana".

No obstante comentó que no eso no quiere decir que en un entorno familiar "saludable" y "normal", las chicas consulten con sus padres gracias precisamente a ese grado de confianza. "Una mujer de 16 años es lo suficientemente adulta para decidir, y si puede estar acompañada, mejor".