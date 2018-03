Aborto.- Provida cree que el aborto es "el problema más serio que sufre España" y un debate "aún no cerrado"

6/11/2009 - 20:42

La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Provida en España, Alicia Latorre, quien acudió hoy a la inauguración del IV Congreso Internacional Provida en Zaragoza, consideró que el aborto es "el problema más serio que sufre España a día de hoy", así como aseguró que este debate "no está cerrado".

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

En este sentido, la presidenta de Provida explicó a Europa Press que el IV Congreso Internacional Provida se celebra "en un momento oportuno por la situación que vive España con la reforma de la Ley del Aborto". A su juicio, este congreso será el segundo encuentro "de apoyo a la vida humana", después de la manifestación del pasado día 17 de octubre en Madrid.

Entre las reivindicaciones que persigue el congreso de Provida, Latorre destacó la necesidad de crear "un plan de protección para la mujer embarazada". Según explicó, las 27 asociaciones que se reúnen en la convención ya ayudan a estas mujeres, pero "ahora son las administraciones las que tienen la obligación de colaborar".

La presidenta de Provida aseveró, además, que "en este país no se podrá votar libremente hasta que todos los partidos políticos no respeten el derecho a la vida humana", al tiempo que advirtió que "el respeto a la vida no debe negociarse, sino que debe aceptarse como derecho, porque los Derechos Humanos no se discuten".

Por otra parte, Alicia Latorre se refirió al informe publicado ayer sobre el aborto en España en 2008, que revelaba que esta práctica aumentó el pasado año un 3,2 por ciento, lo que constituye un porcentaje de crecimiento inferior al del año 2007.

A este respecto, afirmó que "no coincidimos en la valoración positiva que desde el Ministerio se hizo del estudio" ya que, según matizó, en ese informe no se ha tenido en cuenta el cierre de clínicas abortistas ilegales que se produjo en 2007 y que, a su juicio, ha contribuido a este descenso en el porcentaje.

Asimismo, criticó que en estos datos tampoco se han valorado "las ayudas que las asociaciones Provida ofrecen a las mujeres embarazadas". En todo caso, resumió Latorre, "no creemos que este menor porcentaje sea fruto de las campañas de educación sexual del Ministerio".

IV CONGRESO INTERNACIONAL PROVIDA

Alicia Latorre explicó que el objetivo del IV Congreso Internacional Provida, que se ha inaugurado hoy en el Auditorio de Zaragoza y se prolongará hasta el domingo día 8, es "unir fuerzas y aportar argumentos para hallar respuestas positivas en relación al aborto".

En la presentación del congreso participaron también la militante del partido de centro-izquierda italiano La Margarita, Paola Binetti, y una mujer que abortó a su hijo y que ha relatado su experiencia, Esperanza Puente.

Binetti defendió la postura de que "la batalla del aborto es una batalla de la sociedad civil más que de la parlamentaria" y añadió que "si el siglo XX ha sido el siglo de los derechos individuales, el siglo XXI debe ser el siglo de la solidaridad, en el que haya una conciencia de responsabilidad mutua".

Con esta afirmación rebatió el argumento de quienes defienden el derecho de las mujeres a abortar, señalando que también hay que tener en cuenta el derecho del niño a nacer.

Por su parte, Esperanza Puente afirmó con contundencia que "hoy en día la ley y los servicios sociales dejan a la mujer embarazada sola y desamparada porque no informan sobre la veracidad de la técnica abortiva y tampoco de las alternativas a dicha técnica".

También señaló que "el síndrome post aborto es ignorado por la mayoría de las madres que se ven abocadas" a recurrir a esta práctica, "porque no se les informa con transparencia de las consecuencias". Puente concluyó al reivindicar la importancia del apoyo de la pareja, la familia y las administraciones públicas hacia la mujer embarazada.

CINCO ÁMBITOS

A lo largo de las tres jornadas del Congreso se abordará la realidad del aborto desde cinco ámbitos, a través de otras tantas mesas redondas, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en cada uno de ellos, en coherencia con el lema del congreso 'Sensibilización: una sinfonía por la vida'.

Concretamente, se debatirá sobre la defensa de la vida desde el punto de vista ético-antropológico, científico- médico, jurídico-legislativo, socio-asistencial y político-mediático.

Además, mañana sábado 7, a las 22.00 horas, se llevará a cabo la actividad 'Un millón de velas'. Con este acto silencioso se recordará a los 1.500.000 niños no nacidos a causa del aborto desde que se aprobó la Ley en 1985, personas de entre 0 y 24 años "que faltan en España" y a quienes se recordará a través de una cadena de velas de cuatro kilómetros de longitud que recorrerá la capital desde el Auditorio y hasta la Plaza del Pilar.

Los zaragozanos pueden apadrinar estas velas, que también simbolizan el apoyo a las mujeres embarazadas en situación de dificultad, enviando un SMS con la palabra VELA al 7745 --válido para España--, o colaborando con un donativo o inscribiéndose como voluntario, en la página web del congreso, 'www.zaragoza2009.org'.