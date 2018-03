El PP apunta a De la Vega como "cerebro" del sistema

6/11/2009 - 23:42

El secretario nacional de Comunicación del Partido Popular, Carlos Floriano, apuntó este viernes a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como el "cerebro" que está tras el sistema de interceptación de comunicaciones telefónicas SITEL y recordó que el PSOE ya apoyó otras ilegalidades anteriormente como los casos GAL y Filesa.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Detrás de SITEL no está José Antonio Alonso --portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- o Alfredo Pérez Rubalcaba --ministro del Interior-- sino que el cerebro de este sistema es la propia vicepresidenta", recalcó Floriano en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, señaló que, tras escuchar a la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el PP tiene la "convicción" de que ella es la "responsable" de SITEL y dijo sospechar que su reacción apunta a que el Ejecutivo "ha debido utilizar fuera de la legalidad" este sistema.

En la misma línea, recordó que el ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra "fue obligado a dimitir por espiar a quien no debía" y ahora De la Vega, "posiblemente acostumbrada a apoyar a un partido que se mueve fuera de la ley como con los GAL y Filesa", no tiene "ningún problema en apoyar este sistema" de interceptación de comunicaciones.

Es más, dijo que en el PP están "cada día más convencidos" de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "no tiene ningún interés en regular" el funcionamiento de SITEL "de la manera más adecuada" sino que de la Vega "prefiere moverse en un terreno fuera de la ley".

El dirigente popular admitió que fue su partido el que compró este sistema en 2001 pero, al mismo tiempo, incidió en que no lo puso en marcha por carecer de cobertura legal. Utilizando un símil, señaló que el PP adquirió el coche pero ha sido De la Vega "la que ha decidido saltarse las normas de conducir". "Ha conducido a 120 kilómetros por hora donde sólo se puede ir a 50", dijo.

ANTIPATRIOTISMO DEL GOBIERNO

Tras manifestar su "sorpresa" ante el hecho de que De la Vega haya dedicada "tanto espacio" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a hablar del principal partido de la oposición, Floriano indicó además que las "continuas apelaciones" de la vicepresidenta a la "irresponsabilidad" y "deslealtad institucional" recuerdan a la época en que Zapatero llamaba "antipatriotas" a los populares por decir que iba a llegar al crisis.

"La crisis vino como nosotros decíamos y ahora empezamos a tener la seguridad de que el antipatriotismo lo manifiestan quienes son incapaces de solucionar un problema como el del 'Alakrana' --el atunero secuestrado por piratas somalíes-- como consecuencia de su frivolidad y su deslealtad con las familias, a las que sólo van a escuchar y recibir después del escándalo de ayer", dijo en referencia a las quejas de allegados de la tripulación por la falta de información por parte del Gobierno.

Por ello, reclamó a la vicepresidenta que se dedique a hacer su trabajo, "salvo que éste sea el de insultar a la oposición". "Pensábamos que se le pagaba por Gobernar, no por espiar e insultar a la oposición", concluyó.