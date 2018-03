Defensa: "La responsabilidad de traer a los 2 piratas es del Gobierno"

12/11/2009 - 15:48

El Ministerio de Defensa aseguró este jueves a Europa Press que la coordinación formada por el Gobierno a raíz del secuestro del 'Alakrana' asumió con "total unanimidad" la decisión de traer a España a los piratas Cabdiwelly Cabdullahi 'Abdu Willy' y Raageggesey, detenidos por la Armada Española el 3 de octubre en el Océano Índico.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"El JEMAD, a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata Canarias conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la Operación Atalanta y que, por lo tanto, se procediese a detener a los piratas en flagrante delito de piratería. Esas normas de la Atalanta son la de acción común 2008/8/5/1/1 PESC del Consejo de la UE en sus artículos 2 y 12", plantea Defensa en un comunicado adelantado a Europa Press.

Sobre la posibilidad de que la Audiencia Nacional pueda llamar a declarar a los infantes de marina que procedieron a la detención de ambos piratas, Defensa indicó que por ahora "no hay nada firme" y agregó que hasta que no lo haya no harán nada. Eso sí, subrayó que si la Audiencia Nacional lo ordena, lo ejecutarán.

En esta línea, el Ministerio apostó por la "prudencia" hasta que no se sepa "qué se pide y cómo" a este respecto. Recordó, eso sí, que la fragata Canarias, que fue la que detuvo a los piratas, está ahora en Seychelles repostando y luego se reincorporará a la Atalanta en aguas del Índico, por lo que quienes detuvieron a los piratas "sin duda" están todavía allí.

Por último, Defensa aclaró que ningún médico subió a bordo del Alakrana para tratar a tripulante alguno. El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, apuntó en esta dirección el miércoles en declaraciones a la Radio Galega, pero desde Defensa se insistió en que en dicha entrevista Méndez no especificó que se tratara de este pesquero.

Así, puntualizó que dicho médico atendió a un tripulante alemán de uno de los doce barcos secuestrados actualmente en la zona, pero subrayó que Méndez "no especificó nada" del Alakrana. Además, remarcó que en el Alakrana hay 36 tripulantes, de los cuales 16 son españoles, y afirmó que entre los otros veinte no hay alemanes.