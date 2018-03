Un jurado de EEUU declara culpable a la valenciana María José Carrascosa por el conflicto sobre la custodia de su hija

12/11/2009 - 18:51

Un jurado popular declaró hoy culpable a María José Carrascosa, la valenciana encarcelada en el estado norteamericano de Nueva Jersey, por el conflicto sobre la custodia de su hija, a quien se trajo a España tras separarse, según confirmaron a Europa Press fuentes familiares.

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El jurado declaró por unanimidad culpable a la abogada valenciana por el litigio que mantiene abierto por la custodia de la niña, por los que estaba acusada de un delito de desacato --por desobedecer una orden judicial para que entregara a la menor-- y de otro de secuestro, indicaron las mismas fuentes.

El juicio contra Carrascosa quedó visto para sentencia el martes, día 10, después de que ésta declarara ante un jurado para pedir su libertad y la custodia de la menor. La fiscal acusó a Carrascosa de no cumplir con la jurisdicción estadounidense. La española alegó, por su parte, haber actuado siempre de acuerdo a la legislación española.

Antes de que se fijara el comienzo del juicio el pasado 4 de noviembre, las partes intentaron llegar a un acuerdo, pero la defensa de Carrascosa lo rechazó puesto que, según comentó en su momento su letrado, no existía un concilio entre el Gobierno y los jueces españoles, y la Fiscalía del Estado de Nueva Jersey y el Gobierno estadounidense, que contemplase la mediación del Tribunal de la Haya en el asunto.

El letrado explicó que la niña no iría a EEUU sin la mediación del Tribunal de la Haya, algo que garantizaría el retorno a España de la menor. El abogado de Peter Innes, su ex marido, indicó, en ese momento, que Carrascosa no había presentado ninguna propuesta de acuerdo para evitar el juicio penal.

Carrascosa se casó en Bunyol con el estadounidense Peter Innes en marzo de 1999, sólo unos meses después de que lo hubiera conocido en un chat de internet. Cinco días después de la boda, ella decidió mudarse a Nueva Jersey. Al poco tiempo de llegar a EEUU, se quedó embarazada, en torno a agosto de 1999.

Seguidamente, Carrascosa volvió a España, e Innes la denunció por secuestrar a la niña. El juez Edward Torack, del condado de Bergen (Nueva Jersey), concedió la custodia de la menor al padre y ordenó a la madre regresar a EEUU para entregar a su hija.

La abogada valenciana se presentó en agosto de 2006 en EEUU para asistir a una vista judicial, en la que conoció los cargos que pesaban sobre ella, le retiraron el pasaporte y le informaron de que debía entregar a la pequeña antes del 31 de agosto, si no quería ser encarcelada por secuestro, hecho que se produjo en noviembre de ese año.