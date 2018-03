El juez deniega la petición de un careo entre Neira y Violeta Santander solicitada por la defensa de Antonio Puerta

12/11/2009 - 19:49

Cotizaciones relacionadas SANTANDER 5,18 -0,58%

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Getafe, donde se celebró hoy el juicio oral contra Antonio Puerta por las presuntas agresiones a su pareja sentimental, Violeta Santander, en el Hotel Majadahonda el pasado 2 de agosto de 2008, denegó la petición de la defensa para la celebración de un careo entre la supuesta agredida y uno de los testigos, el profesor Jesús Neira.

GETAFE, 12 (EUROPA PRESS)

El letrado encargado de la defensa de Puerta solicitó al juez la celebración del careo por la "existencia de dos versiones completamente contradictorias", después de haber solicitado que no se tuviese en cuenta como atenuante la drogadicción del acusado por no entender, en su opinión, que fuese necesario tal extremo al no "haber existido delito".

Junto a la solicitud de la celebración del careo, el abogado defensor pidió además que, en caso de que se hubiese concedido, Violeta SANTANDER (SAN.MC )abandonase la sala tras su declaración con el objetivo de no estar presente durante la de Neira. Tras la declaración del profesor, el juez encargado del caso comunicó a la sala la denegación del careo, por lo que el juicio oral continuó según el guión establecido.

El juicio quedó hoy visto para sentencia y, según fuentes del tribunal, la sentencia se conocerá en "ocho o diez días". Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado mantuvieron su petición inicial de nueve meses de prisión para Antonio Puerta, así como la inhabilitación especial durante ese tiempo para el derecho de sufragio pasivo. Reclamaron además que se prohíba al acusado acercarse a la víctima a una distancia inferior a los 500 metros, al margen del juicio que deba celebrarse por la posterior agresión a Neira.