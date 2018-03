Un ex RBD llenará de magia adolescente desde hoy la televisión por cable

Bogotá, 12 nov (EFE).- La serie "Kdabra", hecha en Colombia con varios actores latinoamericanos y que en 13 capítulos cuenta la historia de un mago adolescente interpretado por el ex integrante del grupo RBD Cristopher Von Uckermann, se estrena hoy en el canal de televisión por cable Moviecity.

La producción se centra en la historia de Luca, que vive protegido por una secta porque tiene el don de hacer magia, pero un día decide escapar para enfrentarse al mundo.

"Siento que esto es distinto a todo lo que se ha visto", dijo a la versión digital del diario El Tiempo el actor mexicano Damián Alcázar, quien hace el papel de René, un ilusionista que estará ligado a la vida del joven mago.

La serie también cuenta con la actuación de los mexicanos Joaquín Cosio, Maya Zapata y Diana García, el chileno Gonzalo Vivanco y el argentino Martín Karpán.

Además, están los colombianos Margarita Rosa de Francisco, Fabio Rubiano, Nicolás Rincón, Manuel José Chávez y César Mora.

"Es una historia muy compleja y muy bien escrita porque mezcla tres universos: el de la orden que cuida y domina la vida de Luca; el del mundo exterior, en el que también aparece la magia, y el drama que se vive en un casino, que será una pieza importante dentro del misterio que se va a revelar al final", señaló De Francisco.

No se trata "de un Harry Potter latino o de algo parecido a lo que hace el ilusionista Criss Angel. Mi personaje se da cuenta de que es capaz de hacer cosas que otros no pueden y eso marca su destino", sostuvo el ex integrante de RBD.

"Kdabra" se filma en Bogotá con cámaras de alta definición y con un grupo de producción de 70 personas.

Esta serie es la tercera que se rueda en Bogotá tras las producciones para el canal Fox "Tiempo final" y "Mental".