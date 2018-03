Agua.- Rajoy asegura que reeditará el PHN si gana en 2012 y que Zapatero "no hace nada" en política hidráulica

12/11/2009 - 20:39

El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy en Ciudad Real que si llega a la Presidencia del Gobierno español, tras las elecciones de 2012, reactivará el Plan Hidrológico Nacional (PHN), que, a su juicio, "garantizaría el agua para todas las cuencas y recargaría los acuíferos". También afirmó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no hace nada" en política hidráulica.

CIUDAD REAL, 12 (EUROPA PRESS)

Tras asegurar que "en España sobra agua" y que hay comunidades autónomas "enfrentadas" por el "sectarismo" del Gobierno central, sentenció que si el PP gana las elecciones de 2012, una de las medidas que tomará será la reedición del PHN.

Agregó que "si hay algún listo que tenga una solución mejor, que me lo diga", porque, según dijo, "no estoy cerrado a nada, sólo estoy en contra de que no se haga nada, como Zapatero, que no hace nada" en política hidráulica.

Rajoy hizo estas declaraciones en Ciudad Real, durante su intervención en un acto sectorial con alrededor de 400 agricultores, en el que también participaron, entre otros, la secretaria general y presidenta regional del partido, María Dolores Cospedal.