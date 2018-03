Cospedal afirma que el problema es que el PSOE da vaivenes en política migratoria

Ciudad Real, 19 ene (EFE).- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha señalado hoy que el "problema" en Vic (Barcelona), donde el ayuntamiento promueve una iniciativa para no empadronar a los inmigrantes indocumentados, "son los vaivenes del Partido Socialista en materia de política de inmigración".

Cospedal lo ha expresado así en declaraciones a los periodistas en Ciudad Real y ha señalado que "el problema es que el mismo partido que dijo en su día 'papeles para todos'" ahora dice "que no se deben empadronar a aquellas personas que vivan en el municipio" y que no estén de forma regular "porque no interesa".

"La ley es la ley y hay que cumplirla", ha señalado Cospedal, quien ha matizado que "lo que hay que saber es si la ley está bien hecha o mal hecha y a qué responde".