Barreda: "Camps y Valcárcel deben saber que los manchegos no aceptan ser menos que los demás"

19/01/2010 - 21:02

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó este martes en Toledo que el presidente de Valencia, Francisco Camps, y el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, "deben saber" que "los castellano-manchegos no aceptamos ser menos que los demás" al tiempo que afirmó que "el PP tiene que hacer en Castilla-La Mancha, exactamente, lo mismo que ha hecho en Aragón, en Andalucía o en Valencia". "En Aragón exigieron una reserva estratégica, en Andalucía apoyaron la gestión exclusiva del Guadalquivir, y en Valencia se arrogaron las aguas de las cuencas limítrofes", apuntó.

TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios sobre la reunión de este martes de los presidentes murciano y valenciano, y antes del acto de entrega del Premio Internacional Abogados de Atocha, Barreda se preguntó: "¿Por qué se va a poder hablar de agua en todos esos estatutos, y sin embargo en el Estatuto de Castilla-La Mancha no?".

"Eso no lo entiende nadie", destacó el presidente, quien indicó que "los castellano-manchegos necesitamos también el agua, y por eso deben saber en el PP, debe saber Camps, Valcárcel, Javier Arenas, todos los dirigentes del PP, que los castellano-manchegos no aceptamos ser menos que los demás".

"Si apoyaron, e incluso pusieron como condición en el caso de Aragón, que hubiera una reserva estratégica de agua para apoyar el Estatuto de autonomía de aquella comunidad autónoma, ¿por qué ahora pretender negar el pan, la sal, y el agua a Castilla-La Mancha?, no lo vamos a aceptar de ninguna manera", puntualizó Barreda.

Preguntado por las declaraciones hechas hoy por la secretaria general del PP y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, sobre esta misma reunión, dijo que "ella, además de ser dirigente del PP en Castilla-La Mancha, lo es a nivel nacional". "Ella tiene un problema porque esta aquí y allí, está en los dos sitios, y eso le genera contradicciones", afirmó.

"DISCURSOS DIFERENTES"

"Yo estoy solamente aquí en Castilla-La Mancha --afirmó--, y tengo muy claro cuáles son los intereses de nuestra comunidad autónoma, y me gustaría que el PP hiciera lo mismo que han hecho en otras comunidades autónomas, porque no cabe en cabeza ninguna que el PP tenga discursos diferentes, que exijan la reserva hidrológica en Aragón, que apoye la exclusividad de la gestión del Guadalquivir, que incluso se arroguen los derechos a las aguas supuestamente excedentarias en Valencia y, sin embargo, cuando se habla del Estatuto de Castilla-La Mancha digan que este estatuto no tiene por qué hablar de agua. Eso, desde luego, es inadmisible".

Preguntado por si no está prevista una vuelta al acuerdo de 1980, Barreda dijo que "nuestra posición es muy clara, necesitamos también el agua". "Cuando se plantea agua para todos supongo que en ese todos estamos también los castellano-manchegos. Nosotros hemos definido cuál es el agua que necesitamos para hoy y para mañana, y es lo que queremos que recoja nuestra estatuto", alegó.

Sobre las declaraciones de Camps y Valcárcel hablando indirectamente de agricultura subvencionada, Barreda no quiso entrar en polémica, pero apuntó que "debería ser mucho más prudente quien haya dicho eso, sabiendo cuáles son los cultivos que se producen en sus comunidades autónomas, y de qué manera se producen, y cuál es el precio del agua". En definitiva, resumió, "solamente un necio consume el valor con el precio", y agregó que "al agua se le puede poner precio pero tiene un valor absolutamente inestimable, y en Castilla-La Mancha el valor del agua es algo que no es negociable", finalizó.