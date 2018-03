Neira siente "asco y vergüenza" por la libertad provisional bajo fianza decretada para su agresor

22/02/2010 - 15:47

El profesor Jesús Neira expresó hoy su sentimiento de "asco y vergüenza" ante el decreto de libertad provisional bajo fianza de 10.000 euros que la magistrada del Juzgado de Instrucción Nº4 de Majadahonda ha dictado para Antonio Puerta, el hombre que le agredió en agosto de 2008 ocasionándole lesiones que le dejaron en coma varios meses.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Neira reconoció sentirse "perplejo" ante esta "increíble" resolución que obliga a Puerta a comparecer ante la sede judicial competente los lunes de cada semana, así como cuantas veces fuera llamado por la juez cuando considere oportuno y que prohíbe su salida del territorio nacional. "Me parece una broma ante unas agresiones formidables de un año de hospitalización y año y medio de rehabilitación", consideró.

Además, subrayó que "es verdaderamente llamativo" que el propio órgano judicial plantee su "situación de peligrosidad" al prohibir que Puerta se acerque a menos de 500 metros de él, de su domicilio, de su lugar de trabajo y de cualesquiera otros lugares que frecuente. "¿Cuál es la presunción? ¿Que va a venir a matarme? Muy bonita presunción", ironizó.

En este sentido, mostró su "gran indignación" ante esta medida judicial y remarcó que ante situaciones como esta le "gustaría no ser español". "Me da asco y vergüenza, me gustaría ser ciudadano de otro país y, desde luego, lo haré", reprochó a la par que mostraba su rechazo por la Justicia en España.

"La desvergüenza con la que tenemos que aguantar los españoles las iniquidades de la Justicia son verdaderamente brutales. Me da verdadero asco, me gustaría estar lejos de aquí", zanjó.

Por último, indicó que aún la resolución oficial de la magistrada no ha llegado a conocimiento de su abogado, el letrado Javier Gómez de Liaño, y anunció que "tomará las medidas que en derecho" correspondan.