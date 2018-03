Neira siente "asco y vergüenza" por la libertad provisional bajo fianza de Puerta

SI A MI TAMBIEN ME DA ASCO Y VERGUENZA PERO CREO QUE UN SEÑOR AL QUE acuchillaron por defender a una mujer ni sale por la tele ni le dan un programa por television debe ser por que era un simple trabajador no un catedratico com luade por una universidad como usted y como este algunos casos mas que no le han dado bombo y platillo como a usted y que conste que toda esa gentuza que agrede sea hombre o mujer estarianm mejor colgados que mantenerlos en la carcel pues nos cuestan mucho dinero a los contribullentes