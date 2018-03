Ley del Menor.- El PP propondrá itinerarios de reeducación para menores de 12 a 14 años en la reforma de la ley

22/02/2010 - 17:49

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció hoy que su partido planteará una modificación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor para que "los menores de 12 a 14 años responsables de delitos graves se sometan a planes e itinerarios de reeducación".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el líder popular señaló que, en esa reforma, el PP también defenderá medidas para que el juez de menores ordene el ingreso en prisión de quien haya cumplido 18 años en los supuestos de internamiento en régimen cerrado cuando, atiendo al tiempo pendiente de cumplimiento, no vaya a ser posible la modificación de la medida antes del cumplimiento de los 21 años.

Igualmente, dijo que con esta iniciativa el PP también pretende que "las víctimas y perjudicados de delitos intervengan y sean oídos en los trámites y actuaciones procesales". También incluirán medidas para reforzar la reeducación de los menores.

Asimismo, aseguró que la prisión permanente revisable que defiende su formación ya se aplica en países como Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia. Es más, subrayó que el Tribunal Europeos de Derechos Humanos también ha dicho "que se puede hacer".

Rajoy recordó que en el programa electoral para las generales de 2008 su partido ya planteaba una reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor y añadió que en estos dos años el Grupo Popular ha presentado algunas iniciativas sobre este asunto en el Congreso.

NO ES LA CADENA PERPETUA

El líder de la oposición subrayó que su formación propondrá la prisión permanente revisable, un asunto sobre el que, a su juicio, "se puede y se debe debatir en España" porque "ya está en vigor en otros países absolutamente democráticos, como Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia".

"Es la prisión perpetua discrecional, es decir, la prisión permanente revisable; no la cadena perpetua no revisable, sino la prisión permanente revisable. Esto está en muchos países y no hay razón para que en España no se produzca un debate sobre este asunto", abundó.

"UNA REFORMA GENERAL DE LA JUSTICIA PENAL"

En rueda de prensa, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, indicó después que se trata de "compaginar" el mandato de rehabilitación y reinserción que establece la Constitución con que determinados delitos tengan penas permanentes que puedan ser revisables ante la "tremenda alarma social" que provocan por ser "aberrantes".

De Cospedal afirmó que es necesaria una "reforma general de la Justicia penal", consecuencia del pacto al que llegaron en su día con el Gobierno socialista acerca de la necesaria reforma de la Justicia, que incluya un endurecimiento de las penas previstas para los delitos más graves; el cumplimiento íntegro de las penas en supuestos de especial gravedad; y un sistema penal que acredite la rehabilitación de los delincuentes y al mismo tiempo la posibilidad de penas privativas de libertad permanente que sean revisables.

Al ser preguntada si el PP no defiende la cadena perpetua revisable por la postura del ex ministro Federico Trillo --que en su día declaró públicamente que no era acorde con la Constitución--, Cospedal se limitó a decir que su formación lo que planteará es la prisión permanente revisable, que "no es una cadena perpetua al estilo o al modo en que se conoce familiarmente entre todos".