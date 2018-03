PSOE presenta un escrito para que Gobierno canario sancione a las eléctricas por el cero energético en Tenerife

22/02/2010 - 17:58

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Laguna, Gustavo Matos, registró hoy en el Edificio de Usos Múltiples II "un escrito dirigido al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, con el fin de que inicie el correspondiente expediente sancionador contra las operadoras eléctricas y contra las distribuidoras de energía de la isla de Tenerife", toda vez que el pasado jueves 18 de febrero se produjo un nuevo caso de "cero energético", informa el partido en un comunicado.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

"Es la tercera vez que sucede esto (cero energético) en los últimos años y a nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, nos parece que hay que pasar de los discursos, las palabras y las reuniones bienintencionadas, a los hechos", explicó el concejal del PSOE sobre los motivos que le han llevado a actuar de esta forma.

No obstante, y aunque el "cero energético" afectó a toda la isla de Tenerife, Matos, en su condición de concejal lagunero, aludió expresamente a su "responsabilidad y a las 150.000 personas del municipio que se quedaron sin suministro eléctrico, a las que hay que añadir todo el tejido comercial e industrial de La Laguna".

Por ello, ante la ausencia de respuesta por parte del Gobierno municipal, el portavoz socialista instó "al alcalde a sumarse a esta iniciativa, que no mire para otro lado y que no siga el ejemplo de sus correligionarios en el Gobierno canario. Entiendo, además, que debe salir a defender los intereses municipales por otra razón: porque se ha culpado a los ayuntamientos, alcaldes y al Cabildo de la situación creada el pasado jueves. Nadie entendería que el alcalde no saliera en defensa de su municipio y de la institución".

Por otro lado, Matos calificó de "intolerable" la situación ocurrida la pasada semana, "pero no por las empresas, que al fin y al cabo responden a intereses privados. El problema está en quien tiene que hacerles entrar en razón y en quien tiene que cumplir con la ley y garantizar que el servicio que se presta a los ciudadanos es óptimo; es el Gobierno de Canarias quien está fallando en estos momentos y quien tiene la competencia no sólo de supervisar todo el sector energético de Tenerife, sino de iniciar los correspondientes expedientes sancionadores".

"Nos parece que se trata de una infracción grave", tal y como refleja la ley que regula el sector energético en Canarias.

El portavoz socialista calificó a su vez de "lamentable espectáculo lo ocurrido estos días". "Los ciudadanos tienen la sensación de que quien tiene que protegerles ante los posibles abusos y deficiencias de un servicio elemental como es el suministro de energía eléctrica no están haciendo su trabajo y que, por ello, están desprotegidos", señaló Matos.

"El Gobierno de Canarias, en lugar de colocarse del lado de las personas que el otro día sufrieron durante horas el apagón, se pone del lado de las compañías eléctricas, y las últimas declaraciones que proceden del Ejecutivo canario no pueden ser más desalentadoras para la ciudadanía, porque echar la culpa de lo sucedido a las administraciones locales es lamentable", subrayó el edil socialista. Y es que para Matos, las actuaciones anunciadas este fin de semana por el Gobierno de Canarias son "un paripé".

Por último, Gustavo Matos aludió a la imagen que de Tenerife "estamos transmitiendo al exterior, de una isla no preparada, que no tiene unos suministros de energía eléctrica decentes, a la altura de la sociedad en la que se supone que estamos. Es una imagen muy mala para Tenerife, no sólo en cuanto al turismo se refiere, sino también para los posibles inversores, que ven que invertir en la isla es un riesgo porque la energía no está garantizada, como debiera ser un país desarrollado".