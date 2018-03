Mujeres separadas lamenta que se hable de la salida de prisión de puerta y no de la presunta mala práctica médica a neira

22/02/2010 - 17:37

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas lamentó hoy que se esté hablando de la salida de la cárcel de Antonio Puerta, el agresor de Jesús Neira, y no de la presunta mala práctica médica denunciada por la familia del profesor al entender que el docente no recibió una correcta atención facultativa al llegar al hospital aquejado por la paliza asestada por Puerta.

El profesor Neira fue agredido por Puerta el 2 de agosto de 2008 en Majadahonda (Madrid) por defender a Violeta Santander, la pareja de Puerta.

Hoy, el juzgado de Instrucción Nº4 de Majadahonda ha dejado en libertad bajo fianza de 10.000 euros a Puerta.

En declaraciones a Servimedia, Ana María Pérez del Campo, presidenta de Mujeres Separadas y Divorciadas, señaló que el agresor de Neira se ha pasado ya 17 meses en prisión preventiva, mientras el profesor "está ya recuperado y ejerciendo un cargo importante".

"No hay riesgo de fuga (para Puerta), porque este hombre no va a tener una pena muy alta", continuó Pérez del Campo, quien indicó en este sentido que si la pena de cárcel que se le impone a Puerta por la agresión a Neira es superior a 17 meses, volverá a prisión y si no, habrá cumplido ya su castigo.

A Mujeres Separadas y Divorciadas, aseguró su presidenta, lo que más le preocupa no es la salida de la cárcel de Antonio Puerta, sino la presunta mala práctica médica a Jesús Neira, algo de lo que, denunció, ya no se habla.

"A nosotros nos preocupa de forma muy esencial que se hable de unas cosas y no de otras", incidió Pérez del Campo, quien recordó que la familia del profesor denunció en su día el trato médico recibido por Neira tras la paliza que le propinó Puerta.

Y es que, subrayó Mujeres Separadas y Divorciadas, desde que el profesor tiene "un cargo importante", se ha dejado de hablar de la presunta mala práctica médica que recibió tras la agresión de Antonio Puerta, algo "que a la población en general no nos sienta nada bien".

"Y no nos sienta nada bien", prosiguió Pérez del Campo, "porque no creemos que una persona que interviene circunstancialmente en defensa de una mujer que está siendo agredida obtenga por ello la calificación suficiente como para presidir el Observatorio de Violencia de la Comunidad de Madrid".

Obtener este cargo como lo ha obtenido Neira "se puede prestar a creer", según la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, "que es una prebenda para paliar un poco la situación de negligencia de los médicos de la Comunidad de Madrid".

(SERVIMEDIA)

22-FEB-10

IGA/lmb