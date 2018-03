Los bomberos cargan contra los políticos por causar un "incendio mediático" sore el siniestro de Horta

22/02/2010 - 18:53

Un mando acusa a los brigadas del Ministerio de ponerles en peligro

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El jefe del Grupo de Actuaciones Forestales (Graf) de Tarragona que trabajó en la extinción del incendio de Horta de Sant Joan (Tarragona), Ricardo Expósito, lamentó hoy que los partidos políticos hayan causado "un incendio mediático" con la comisión parlamentaria y que actúen en clave electoral pensando en las elecciones autonómicas de 2010.

En su intervención en la comisión parlamentaria, dijo con ironía que en esta comparecencia se le pide que colabore en extinguir "el incendio elecciones 2010", que se trata de un "fuego mediático, un fuego político", con el que como bomberos "no están acostumbrados a trabajar" y para el que no tienen las herramientas necesarias.

Hizo así un símil entre los incendios que ellos combaten con el "incendio provocado" de las próximas elecciones, del que se habla en la comisión, y que ellos no contribuirán a apagar, porque se extinguirá en octubre o noviembre, tras los comicios.

Expósito pidió a quien fuera el responsable de filtrar las comunicaciones de los bomberos poco antes de la tragedia que abandonara la sala, ya que la fuente que citaba el medio de comunicación que ofreció la grabación era la propia comisión, algo que el presidente Higini Clotas matizó diciendo que la comisión como tal nunca ha facilitado estos contenidos.

El jefe del Graf Tarragona adoptó un tono muy crítico contra quien "se ha saltado todas las fronteras del respeto y la dignidad", especialmente con la filtración de "archivos manipulados" de las comunicaciones entre uno de los bomberos del Graf Lleida que pedía auxilio y las operadoras que recibían sus llamadas.

En este sentido, el jefe de guardia del Graf, Moisés Galán, lamentó también que se hayan hecho públicas las grabaciones. "No me gustaría que si yo muriera mis hijos conocieran las últimas palabras de su padre a través de Internet", espetó.

Así, el vigía del Graf de Lleida, Andreu Caravaca, dijo que las familias que han perdido a sus seres queridos no quieren que la información sobre la extinción parezca "una serie de televisión donde en cada capítulo sale una cosa nueva y sorprendente". "Estoy harto de cómo se presentan las cosas. Muchos escriben y hablan sin saber nada", lamentó.

Ante las críticas, en sus intervenciones todos los grupos políticos expresaron su solidaridad con los bomberos y su comprensión por el dolor, y les reiteraron que en ningún caso les están juzgando a ellos, sino que tratan de depurar responsabilidades políticas.

MUCHO ESFUERZO EN VIDAS

En una exposición muy emotiva, el jefe del Graf, Marc Castellnou, planteó si arriesgando a los efectivos no se está haciendo un "gran esfuerzo por algo que no vale tanto", ya que los incendios se producen en muchas ocasiones, y a veces hay que renunciar en un momento dado a extinguirlos para hacerlo después con menos riesgo.

Castellnou dijo que por ley no les permiten abandonar la extinción de un incendio y que si se le permitiera, muchas veces habría optado por evacuar a sus unidades porque el bosque se quema y luego los árboles vuelven a crecer, mientras que a los cinco bomberos que murieron en la extinción los han perdido para siempre.

Por ello, lamentó que por un lado criticaran que las unidades se relajaron sobre las 14 horas del día 21 de julio, cuando se produjo el rebrote del fuego, y luego que también se les cuestione por arriesgar vidas.

CRÍTICAS A LAS BRIF

El jefe del Graf de Barcelona, que trabajaron a unos 100 metros de los Graf de Lleida que murieron en el incendio de Horta, Juan Herrera, aseguró que la evacuación de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (Brif) del Ministerio de Medio Ambiente les puso en peligro y generó "desorganización".

"Para salvar su vida pusieron la nuestra en peligro", lamentó Herrera, que añadió que tomaron la decisión de irse de la zona de extinción sin informarles, poniendo en riesgo sus propias vidas y las de sus compañeros, obligando a que les evacuaran vía aérea.

Herrera mostró su enfado por la actuación de las Brif y confió en que la comparecencia de su jefe aclare "por qué huyeron y les dejaron allí sin decir nada" y por qué si vieron el riesgo no les alertaron también a ellos.

Según Herrera, la actuación de las Brif "distorsionó todo el operativo" porque llegaron con retraso al lugar de la extinción debido a que algunos de ellos estaban en una "deplorable" forma física y que pararon para tomar un segundo desayuno. Además, señaló que sólo trabajaron una hora junto a los Graf y que aprovecharon para repostar combustible para sus motosierras.

Castellnou calificó de "error" que las Brif decidieran evacuar por su cuenta dejando a los Graf, ya que si todos hubieran querido ser evacuados al mismo tiempo hubiera sido imposible y porque contaban con ellos para hacer la zona de seguridad.

"No los culpo, entiendo su decisión", recalcó Castellnou, que puntualizó que el problema puede generarse con equipos que no trabajan "el día a día juntos" y que los Graf adoptaron un compromiso más allá de su seguridad. Sin embargo, dijo que "no es sano enfrentar a compañeros que mañana volverán a trabajar juntos".