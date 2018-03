El agresor del profesor Neira saldrá de la cárcel mañana, una decisión "ajustada a derecho" según defensa y acusación

22/02/2010 - 19:12

La acusación anuncia que no recurrirá la resolución

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El supuesto agresor de Jesús Neira, Antonio Puerta, saldrá de la cárcel mañana, una decisión judicial "ajustada a derecho" según la defensa y la acusación del caso, que ha anunciado que no recurrirá la nueva situación.

En declaraciones a Europa Press, el abogado del profesor universitario, Javier Gómez de Liaño, tildó de "suficiente" el año y medio que Puerta ha pasado en el módulo de preventivos de la prisión de Estremera por propinar la paliza a Neira, por la que pasó casi un año en el hospital.

Gómez de Liaño, que recordó que siempre se ha mostrado "muy crítico" con la libertad provisional, indicó que en este caso se ha cumplido bien la excepcionalidad de esta medida y ahora la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, que lleva el caso de la agresión, ha argumentado que no existe riesgo de fuga.

El abogado de Neira, que confesó que no ha hablado con él sobre esta decisión judicial, indicó que su defendido es un gran jurista, pero precisó que "las cosas no se ven desde una forma aséptica cuando uno es la víctima". Respecto a la fianza, no valoró la cantidad fijada de 10.000 euros, aunque apuntó que una fianza muy alta haría ilusoria una pretendida medida de libertad provisional.

"EL PUEBLO QUIERE SANGRE"

Por su parte, el abogado de Antonio Puerta, Fernando Pamos, aseguró a Europa Press que "se ha hecho justicia", aunque criticó la tardanza en conseguir la libertad provisional para su cliente. Además, recordó que todavía recaen sobre él unas medidas cautelares complementarias, como la obligación de acudir semanalmente ante el Juzgado y la imposibilidad de que abandone el territorio nacional.

"Si este señor (Neira) no tuviera una grandes padrinos y altavoces mediáticos propios y determinadas presiones, Puerta no hubiera entrado o hubiera salido antes. Si el juicio determina que ingrese en prisión, pues volverá, pero después del proceso y no antes", agregó.

Además, señaló que el proceso judicial hubiera sido distinto si el suceso no hubiera sido tan mediático, ya que "el pueblo quiere sangre". Pamos, que manifestó que no ha hablado todavía con el imputado, indicó que su familia está contenta con la decisión judicial y Puerta saldrá de la cárcel mañana.