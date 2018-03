Acc Barajas.- Afectados del JK5022 dicen que no piden "imposibles" al Parlamento canario sino ayuda para hacer justicia

22/02/2010 - 21:42

Se muestran contrarios a la bajada de las tasas aeroportuarias y quieren respaldo técnico en el proceso penal

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK-5022 de la aerolínea Spanair, Pilar Vera, ha explicado este lunes que demandan del Parlamento de Canarias "ayuda" para que se haga justicia tras el accidente aéreo que se produjo en el aeropuerto de Barajas hace 18 meses al tiempo que aseguró que "no pedimos imposibles".

Vera explicó a los medios de comunicación tras un encuentro mantenido con representantes de los grupos parlamentarios y miembros de la Comisión de Turismo y Transportes del Parlamento de Canarias que "se pueden hacer muchas cosas para evitar" otra tragedia. "Cuando el mundo cambia es porque cuatro locos se empeñan. Es una labor de abajo hacia arriba y entre todos se puede elegir. Cuando uno compra un billete tiene que saber qué está comprando", argumentó.

De igual forma, indicó que "a nivel institucional se puede cambiar la normativa y hacer que quien se dedica a transportar personas en el sector aéreo lo haga cumpliendo unas normas".

El presidente de la Comisión, Fernando Figuereo Force, destacó que se ha alcanzado el acuerdo --según le manifestaron los portavoces-- unánime y dejando a un lado las siglas políticas para sacar adelante las solicitudes de la asociación". "No los vamos a dejar abandonados, el Parlamento está con ellos para cualquier necesidad", afirmó.

Vera explicó que al encuentro con los parlamentarios asistieron una madre, un abuelo y un padre que perdieron a sus hijos y nietos; y también una superviviente que perdió a su única hija. Añadió que se busca explicar desde el punto de vista técnico lo sucedido. "He cerrado la intervención exponiendo cómo nos sentimos y hacia donde queremos ir", dijo para proseguir indicando que "nuestro principal objetivo es que se haga justicia". "Hemos llegado al corazón de los diputados", confesó.

DESGASTE PERSONAL

Insistió la portavoz en que se pretende que se les escuche y recalcó que buscan ayuda porque "no vamos a pedir nada en ningún sitio que no tengan". "En cada sitio a donde vamos queremos que nos apoyen realmente. No pedimos imposibles, porque somos realistas", argumentó para reconocer que ésta es "una lucha muy dura y una carrera de fondo tremenda y que supone un desgaste personal brutal".

"Tenemos un abogado penalista desde octubre que es catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares", dijo sobre el estado del procedimiento en los tribunales para también relatar que "hemos escogido el camino más largo, complejo, incierto y costoso a nivel personal". "Trabajamos para que haya más responsables del accidente", admitió.

De igual forma detalló que su asociación es la única acusación popular y hay otras 70 personaciones particulares. Expuso que se intentan concienciar para que éstas apoyen el camino emprendido por el abogado penalista. Aquí también aseguró que "los abogados norteamericanos han intentado aprovecharse del desconocimiento de las personas".

TASAS AEROPORTUARIAS

Vera también se detuvo en analizar la solicitud de bajada de tasas aeroportuarias como medida para favorecer el turismo. "No todo vale en el mundo de la aviación y en el del turismo", aseguró para relatar que "cuando uno compra un billete se incluyen las tasas y los presupuestos recogen exenciones". "Estamos en contra porque eso lleva a que no se invierta en seguridad", afirmó tajante para concluir que "si no se pueden pagar los precios públicos cómo van a invertir en seguridad". "Queremos que esto se reflexione y valore", dejó en el aire.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Santiago Pérez, matizó que los afectados entienden que no se puede penalizar a quienes invierten en la seguridad de los pasajeros. "Merece la pena subrayarlo", afirmó y también señaló que "hay actividades en las que el mercado no va a velar por la seguridad de los pasajeros". "Las regulaciones públicas es indispensable", señaló.

Pérez dijo que la reunión había sido "política", ya que el Reglamento impide que se celebrar una Comisión para esta convocatoria. "El informe que nos han ofrecido es muy esclarecedor", señaló para subrayar que "tienen que concurrir demasiados fallos al mismo tiempo para que lo que pudo haber sido un incidente se convirtiera en un trágico accidente".

El portavoz resumió que algunas peticiones están muy bien planteadas y aclaró que no piden "subvenciones". "Piden apoyo porque el proceso es largo y quieren que el Parlamento se dirija al Gobierno de Canarias para que ponga a su disposición servicios técnicos y jurídicos", añadió para completar que también quieren que el Colegio de Abogados de Las Palmas "esclarezca y exija responsabilidades de colegiados que merecen reproches severos".

El socialista también explicó que "ha tomado nota" de las actuaciones que merecen reproche de las instituciones "por falta de diligencia, cercanía o compromiso". Como contrapunto destacó que la Asociación felicita la labor del ministro de Fomento. En este punto, destacó que se trate de una asociación "del silencio" que no quiere hacer "bulla" y realizan un trabajo "serio". "Hay que actuar con sentimiento y racionalidad", señaló para recordar que las Cortes tienen competencias.

ACCIDENTE EVITABLE

El diputado del PP, Manuel Fernández, confesó haber recibido un impacto emocional muy fuerte. "Es lamentable que haya ocurrido este accidente, en agosto de 2008, cuando era perfectamente evitable", afirmó el popular que también expuso que "se han unido para luchar por la prevención de accidentes".

Fernández invitó a la reflexión y reconoció que las competencias del Parlamento son "muy limitadas". A pesar de ello, anunció que se estudiarán iniciativas conjuntas "lejos de las disputas políticas". El popular también dijo que los afectados piden acciones contra los abogados que han intentado sacar rédito y que se revisen protocolos de acción en los aeródromos canarios.

"Por parte del grupo del PP se nombrará a un responsable que estudien las acciones a tomar en las comisiones respectivas o en los plenos", dijo.

SEGURIDAD EN AEROPUERTOS

El presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, admitió que la exposición les había conmovido mucho. "Es un dolor que no tiene límites", manifestó para añadir que "se sienten con un dolor y con falta de apoyo". "Entienden que no han sido apoyados ni se les presta la atención suficiente", insistió para centrarse en que "han venido abogados como cuervos para meterse en el procedimiento".

"La justicia atenúa el dolor", afirmó González que subrayó que éste debe ser un "punto de partido para que las muertes no sean inútiles". También apostó porque se emprendan las medidas oportunas y expuso que no se puede entender que "se tardase 45 minutos en atender a los afectados cuando el accidente se produjo al lado del aeropuerto más importante de España". Ante esto, González admitió que se debe comprobar cómo están los sistemas de emergencias de los aeropuertos canarios.