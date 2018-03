Seara censura la "infamia" de las acusaciones sobre cobro de dietas

La directora del Instituto de la Mujer y ex diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Laura Seara, censuró este lunes las "infamias" vertidas contra ella por parte del PPdeG sobre un supuesto cobro irregular de dietas y avanzó que presentará una querella contra los populares ante esta "gravísima" situación.

Después de que el PPdeG acusase a la ex parlamentaria de haber "estafado" 31.000 euros en dietas de kilometraje a pesar de viajar en "un coche oficial asignado por el ex conselleiro Manuel Vázquez" y de "no tener carnet de conducir", la alto cargo del Gobierno central anunció, en declaraciones a Europa Press, que mañana presentará ante la Mesa del Parlamento "todos los datos" de sus desplazamientos desde Ourense a plenos y comisiones.

Así, aportará un certificado de la Asociación de Empresarios del Transporte de Viajeros en Vehículos de Turismo y Autotaxi de Ourense 'As Burgas' al que tuvo acceso Europa Press, y en el que su presidente, Javier Martínez Lamela, da fe de que Seara "hizo uso constante y habitual" del servicio de taxi "especialmente en desplazamientos a Santiago".

A mayores, entre los documentos que presentará a fin de "arrojar luz" sobre sus desplazamientos, Seara enviará la documentación sobre "los dos vehículos" que utilizó de manera habitual: el de su pareja sentimental, que trabaja en Santiago, y el de un compañero de partido que no cuenta con "ningún cargo público".

"Mis desplazamientos a plenos y comisiones nunca han sido en coche oficial, jamás", aseguró la directora del Instituto de la Mujer, quien admitió haber utilizado estos vehículos "únicamente" en funciones de "acompañamiento ocasional a cargos públicos". "Pero desde Ourense, nunca", zanjó, a fin de aclarar que "nunca" ha "abusado" del erario público.

QUERELLA

Tras insistir en que se trata de "una acusación falsa", anunció en que acudirá a la Justicia en caso de que el PPdeG no retire esas denuncias de "estafa". "Niego la mayor y pongo a disposición de la Cámara todas las pruebas", sostuvo, al tiempo que emplazó a los populares a "arreglar sus problemas" y "dejar de intentar salpicar" al resto de diputados.

"Ellos tienen un problema político", apuntó, para recordar que el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, reconoció haber viajado desde Ourense en el coche oficial del actual vicepresidente de la Mesa, José Manuel Baltar, al tiempo que cobraba dietas de kilometraje.

Por todo, Seara se mostró partidaria de que el Parlamento autonómico "revise" el actual reglamento "si considera que necesita una revisión", pero rechazó ser utilizada como "conejillo de indias o cabeza de turco de un lío orgánico" del PPdeG. "Que arreglen lo que genera conflicto", resolvió.

Finalmente, negó haberse lucrado con las dietas, ya que "no tener carnet" le ha salido "muy caro". "Me gastaba entre 600 y 700 euros al mes en desplazamientos, pero siempre he ejercido mi trabajo en la Cámara con dedicación y honorabilidad y nunca he cobrado un euro de más", sentenció.