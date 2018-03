PP asume las disculpas del PP catalán por el folleto de Badalona

26/04/2010 - 15:26

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, explicó este lunes que el PP nacional "hace suyas" las disculpas de la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, por los folletos de la formación en Badalona, aunque agregó que "pedidas las disculpas" se debería abordar "con seriedad" el "problema de convivencia" de la localidad.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en la sede nacional de su partido, González Pons se remitió a las declaraciones de la dirigente catalana sobre este asunto e insistió en que "las disculpas del PP en Cataluña son también las disculpas del PP de toda España".

González Pons quiso subrayar que la fotografía de la pancarta que reza "No queremos rumanos" fue tomada de un medio de comunicación, no sacada expresamente para un folleto del partido. Y sin querer comentar las explicaciones del presidente del PP en Badalona, Xavi García Albiol, agregó que unas declaraciones "extremadamente desafortunadas" no tienen "por qué ocultar un verdadero problema que allí se están viviendo".

"Pedidas las disculpas, contar con seriedad y por el bien de los vecinos los problemas de convivencia que se están viviendo", reclamó el dirigente 'popular'.