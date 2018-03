El Gobierno estudia modificar la financiación de las becas en 2013

26/04/2010 - 18:33

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, explicó este lunes que su departamento estudia modificar la financiación del sistema de becas, ampliando la cantidad y la modalidad de las mismas de cara a 2013, de modo que quienes disponen de menos recursos económicos puedan beneficiarse de estas ayudas y "ningún talento se vea desperdiciado".

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"No podemos pedir a quienes tienen menos que hagan el esfuerzo de sostener las becas de quienes tienen más, si ni siquiera ellos mismos pueden acceder a esta educación", señaló Gabilondo en declaraciones a los medios antes de presidir la Conferencia General de Política Universitaria celebrada en la sede del Consejo Escolar del Estado.

No obstante, recalcó que estas medidas no entrarán en vigor antes de 2013 "porque no se puede dejar la educación al margen de la situación económica general del país". En este sentido, pidió que el debate de las tasas de matriculación no se separe del de las becas y del rendimiento escolar".

Así, aseguró que, tras reunirse esta mañana con el Consejo de Universidades --conformado por todos los rectores y cinco miembros designados por el presidente de este organismo--sus representantes mostraron voluntad de participar "activamente" en la mejora de la Universidad, para garantizar que nadie que quiera estudiar quede fuera del sistema de becas.

DOCTORADO "AL ESTILO EUROPEO"

"Además, hemos analizado informes sobre los doctorados, de cara a analizar su estructura y duración, para darle al doctorado el estilo europeo", apuntó el titular de Educación, que avanzó que su departamento perseguirá su reconocimiento "no sólo académico, sino social" y dirigido al fomento de la empleabilidad.

Según declaró el ministro, entre los puntos que se trataron en dichos encuentros, destaca la creación del Estatuto del Estudiante para garantizar sus formas de participación y establecer un consejo con el que deliberar sobre asuntos importantes del entorno universitario. "No nos gusta el actual sistema de sanciones que data de 1954, no coincide con el talante actual y queremos cambiarlo con los alumnos", afirmó.