Marc Jacobs rompe con Lorenzo Martone

26/04/2010 - 19:17

El diseñador de Louis Vuitton y su prometido, Lorenzo Martone, han terminado su relación. Ambos ya han avisado a sus amigos de la ruptura, y aunque los dos siguen viviendo en el apartamento de Manhattan que comparten, ya han dejado de acudir juntos a eventos públicos. La pareja había celebrado una ceremonia de boda informal estas Navidades, pero aún no habían firmado los papeles oficiales.

NUEVA YORK, 26 (EUROPA PRESS)

Marc Jacobs y Lorenzo Martone han roto su relación de dos años. Tan sólo cuatro meses después de celebrar una boda informal, y cuando aún estaban a la espera de firmar los papeles que les convertirían en matrimonio, la pareja ha decidido dejar su noviazgo.

"Ambos están diciendo a la gente que han roto", afirman fuentes del dirario 'New York Post'. Y es que aunque siguen viviendo juntos en el apartamento de Manhattan que comparten, ya no acuden a los eventos como pareja: Lorenzo no acompañó a Marc a la boda de su socio, Robert Duffy, celebrada la semana pasada.

Por su parte, el representante del diseñador de Louis Vuitton no ha querido aportar datos sobre lo ocurrido: "No hacemos comentarios acerca de la vida personal de Marc".

Jacobs y Martone celebraron una boda informal las pasadas Navidades, que consistió en "una ceremonia íntima en casa de un amigo" en la isla caribeña de St. Barts, según palabras del propio diseñador.

Sin embargo, el matrimonio todavía no se había hecho oficial, pues ambos estaban esperando aún para poder firmar los papeles "a finales de este año", algo que finalmente no ocurrirá. "Legalmente no estamos casados todavía", afirmó Jacobs en su momento.