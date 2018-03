Campuzano (CiU) cree que el Tercer Sector debe "cambiar el chip" y recuperar su sentido político

25/05/2010 - 18:52

El diputado de Convergencia i Unió (CiU), Carles Campuzano, ha señalado este martes, durante la reunión del consejo asesor de la Fundación Esplai, que el Tercer Sector debe "cambiar el chip" y poner el acento en aspectos como "la transparencia, el diálogo, la rendición de cuentas y el sentido crítico respecto al papel de la administración". A su juicio, "no hay que limitarse a ser un prestador de servicios" sino que "hay que recuperar el sentido político" que diferencia a estas entidades "de una empresa mercantil".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El encuentro, que también ha contado con la presencia del secretario general de política social, Francisco Moza, que ha asegurado que el Gobierno "seguirá potenciando la labor del Tercer Sector de manera firme y determinante con las subvenciones del 0,7 por ciento del IRPF". Así, ha apuntado que este año se repartirán 205 millones de euros, "la mayor cantidad nunca recaudada en España".

"Tenemos la suerte de contar en España con un tejido asociativo que mejora cada año y que es referente en toda Europa, que mueve 10.000 millones de euros, tiene a 2,3 millones de personas empleadas, con 150.000 entidades funcionando y que supone casi un 4 por ciento del PIB español", ha añadido.

Por su parte, el eurodiputado por el PSOE, Ramón Jáuregui, ha destacado que, después de tres años de crisis, existe "una oportunidad para redescubrir una nueva ecuación entre el Estado y el mercado y para definir si el modelo social construido es compatible con una globalización feroz".

Así, ha señalado que la sociedad actual está "desideologizada, desubicada entre la globalización y el neonacionalismo y atravesada por fenómenos que no se han gestionado adecuadamente como la feminización, la concentración urbana, la convivencia multiétnica y el envejecimiento demográfico". Por todo ello, Jáuregui considera necesaria "una nueva complicidad entre política y voluntariado", pues, a su juicio, los movimientos sociales "configuran el futuro". "Sois corazón de una sociedad sin corazón", ha apuntado en referencia a las entidades del Tercer Sector.

Además, ha pedido a los ciudadanos que sean "voluntarios" y participen activamente en la construcción de la sociedad para sostener el Estado de Bienestar y financiar el sistema público que, en su opinión, "es el básico". En esta línea, ha subrayado la "importancia del trabajo cívico" en el que el tiempo libre tiene una dimensión pública "y no sólo se basa en el hedonismo del placer".

'CIUDADANÍA, POBREZA E INCLUSIÓN'

En el encuentro también se ha presentado algunas conclusiones del estudio 'Ciudadanía, pobreza e Inclusión', un proyecto en el que se analiza cómo se aborda desde el Tercer Sector "esa nueva realidad" a través de cinco experiencias relatadas por sus protagonistas. En concreto, el documento se centra en la labor de la Fundación Mambré, que lucha por la inclusión social de personas sin hogar; en el trabajo de la Fundación Tomiño, que ayuda a personas inmigrantes o en riesgo de exclusión a emprender un negocio, así como en otros proyectos de alfabetización y atención a mayores y personas con discapacidad intelectual.

Así, el director del estudio, Joan Subirats, ha insistido en la idea de que la sociedad se encuentra "en un cambio de época" y de que "la crisis no es coyuntural de modo que, cuando se supere, no se volverá al sitio en el que se estaba sino que habrán cambiado muchas cosas". Por ello, ha indicado que las entidades del Tercer Sector deben "adaptar sus programas a las personas y no al contrario, y acompañarlas en el proceso de una autonomía personal que genere solidaridad y no competitividad".