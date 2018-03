Contreras: "la 'guerra del fútbol' es un ejemplo de torpeza empresarial" que no afecta "nada" a lasexta

29/06/2010 - 18:00

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El consejero delegado de laSexta, José Miguel Contreras, manifestó hoy que la "guerra del fútbol" entre Mediapro y Sogecable es "uno de los mayores ejemplos de sinrazón y torpeza empresarial que me ha tocado vivir", que "por suerte no afecta absolutamente nada" a su cadena.

Durante el coloquio posterior a una conferencia que pronunció en la jornada "Agora de la Comunicación", Contreras quiso dejar claro que la "guerra del fútbol", desde su óptica, no está salpicando a laSexta.

"Si esto se hubiera producido hace dos o tres años, a lo mejor podría haber complicado el asunto, no lo sé. Pero Mediapro es otra sociedad, que se dedica a los derechos del fútbol", afirmó. "Todas las aportaciones a laSexta de los socios ya están dadas hace tiempo y nadie tiene que darle un euro, con lo cual, si una compañía suspende pagos, que no se preocupe, que no tiene que darnos ningún pago en el futuro".

El máximo responsable de laSexta dijo que el conflicto entre Mediapro y Sogecable es "una de las guerras más absurdas y ridículas que se han librado".

"Yo personalmente siempre he apostado por la solución más lógica y evidente que sería el pacto y la negociación, pero parece de momento difícil. Algún día llegará", remarcó Contreras, quien dijo que en algún momento creyó hace meses que la "guerra del fútbol" era "cosa del pasado", pero ahora se le encarna como algo"infinito".

MÁS FACTURACIÓN

A Contreras se le preguntó en la charla por las consecuencias de la desaparición de la publicidad en TVE. Dijo que "da toda la impresión de que toda ella se ha quedado en el sector televisivo, que se ha beneficado extraordinariamente, tanto las privadas como las autonómicas".

Sobre la marcha de resultados de facturación publicitaria del presente año, afirmó que su cadena es "el canal que más ha aumentado" su inversión, "un 50% respecto al mismo periodo del año pasado", y confía en cerrar 2010 con 300 millones de euros de ingresos.

