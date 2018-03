Contreras (La Sexta) afirma que la 'guerra del fútbol' es "absurda y ridícula" y apuesta por llegar a un pacto

29/06/2010 - 18:44

El consejero delegado de la Sexta, José Miguel Contreras, ha afirmado este miércoles que la 'guerra del fúbtol' que enfrenta a Mediapro y Prisa por los derechos de la Liga de Fútbol es "absurda y ridícula" y ha apostado por "la solución más lógica y evidente que sería el pacto y la negociación".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Es uno de los mayores ejemplos de sinrazón y de torpeza empresarial que a mí me ha tocado vivir, una de las guerras más absurdas y ridículas que se han librado y en la que yo personalmente siempre he apostado por la solución más lógica y evidente que sería el pacto y la negociación", ha apuntado durante su participación el Ágora de la Comunicación organizado en Madrid por la empresa MasCuota y la Asociación de Directores de Comunicación (Dircom).

El directivo de La Sexta ha agregado que la posibilidad de que ambas empresas alcancen un pacto "parece de momento difícil", pero se ha mostrado convencido de que al final Sogecable y Mediapro llegarán a un acuerdo. "Algún día llegará", ha subrayado Contreras, quien ha opinado que "pocas empresas han hecho más esfuerzo por llevarse bien con todo el mundo y tener buen rollo y pocas empresas han fracaso tanto" como La Sexta.

Asimismo, Contreras ha asegurado que la 'guerra del fútbol' no afecta a La Sexta "absolutamente en nada", ya que no está previsto una nueva inversión de los socios en la cadena. "Todas las aportaciones de los socios a La Sexta ya están dadas hace tiempo, por tanto, ni Mediapro ni Televisa ni El Terrat ni Buenafuente ni Globomedia ni nadie tiene que darle un euro a La Sexta, con lo cual, si una compañía suspende pagos, por nuestro caso no se preocupe, porque no tiene ningún pago que darnos en el futuro", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que la cadena no necesita de ninguna aportación de capital adicional y ha anunciado que cerrará el presente ejercicio con una facturación de "en torno a 300 millones de euros", lo que, a su juicio, "garantiza estar en rentabilidad y abordar la consolidación" de su proyecto.

Además, ha asegurado que, debido al repunte del mercado publicitario, de alrededor de un 5 por ciento, La Sexta ha facturado un 50 por ciento más en lo que va de año que en el mismo periodo de 2009.

Sobre los proyectos futuros de la cadena, pese a que ha reconocido que el costo de la parrilla de la cadena está "sobrecargado" por los derechos deportivos de la Fórmula 1 o el fútbol, ha indicado que La Sexta "está siendo rentable", y por tanto, no va a "renunciar a los derechos". "Y menos si ganamos dinero", ha enfatizado Contreras, que ha defendido la "fuerte inversión" realizada para hacerse con estos derechos como manera de "garantizar la exclusividad" de La Sexta en la emisión de estas competiciones.