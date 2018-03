La hija de la asesinada por su yerno dice que le amenazó con darle "donde más dolía"

29/06/2010 - 20:12

La hija de la mujer presuntamente asesinada por su yerno en La Guancha (Tenerife) ha dicho este martes que su marido le amenazó días antes del suceso con darle "donde más dolía" y que no denunció los mensajes de móvil que le mandaba pensando que de hacerlo sólo iba a conseguir que se pusiera más nervioso y violento.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 (EUROPA PRESS)

Maria Jesús, la hija de Onelia Pérez --la mujer de 78 años fallecida-- explicó en declaraciones a Canarias Radio la Autonómica recogidas por Europa Press que desde que se casó "tenía que decirle a donde iba, a comprar" iba también con ella y que no le dejaba ni irse "a tomar un cortado con las amigas o a la fiesta de personal".

"Días antes me mandaba mensajes, me amenazaba, me decía que me iba a dar donde más me dolía. No lo denuncié porque pensé que iba a enfadarse más", relató.

Además, explicó que el marido realmente iba a por ella pero al entrar en su casa encontró a la madre. "Él iba a por mi, porque yo salgo de trabajar sobre esa hora", aseguró.

Maria Jesús denunció también que le "había amenazado muchas veces" anteriormente pero que "no le hacia caso". "Él había sido un cobarde, tampoco un hombre trabajador. Cuando bebía siempre era más violento, era cuando le tenía pánico, mi niña chiquita la acostaba y le decía 'ni te muevas' y nos acostábamos desde las 19.00 horas para que no se pusiera conmigo", explicó.