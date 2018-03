Sequía.- Cerca de 500 regantes y agricultores piden en Girona que el Gobierno catalán "despeje las incógnitas"

Cerca de 500 personas se concentraron este mediodía en el embalse del Pasteral (Girona), desde donde se capta agua hacia Barcelona, para pedir al Gobierno catalán que "despeje las incógnitas" sobre cómo hará frente a la sequía y acabar con la "angustia" que produce entre los regantes y agricultores del Ter.

Esta es la tercera concentración que convocan las comunidades de regantes del Ter y la Unió de Pagesos (UP) para reclamar el retorno del agua del Ter, expresar su descontento por la falta de previsión de la Generalitat y la pretensión de penalizarlos en el reparto de agua.

Antoni Casademont, de Unió de Pagesos, explicó a Europa Press que el Gobierno catalán "no explica nada" a los agricultores y lo adujo a que, "o bien no sabe lo que tiene que hacer o no lo sabe". El dirigente agrario aseguró que sólo saben que están recuperando pozos, pero advirtió que no darán agua suficiente para los agricultores.

Casademont dijo que las administraciones "están incumpliendo" la ley, recordando que los agricultores tienen asignados 60 hectómetros cúbicos. Los agricultores, dijo, piden 40 hectómetros cúbicos para regar y "hoy no se garantizan", lo que sume al colectivo en "una angustia" por saber qué pasara con los cultivos.

Ante la posibilidad de que finalmente sea la opción de la prolongación del minitrasvase del Ebro para aliviar la sequía en el área metropolitana de Barcelona, Casademont dijo que UP está en contra "de todos los trasvases" y remarcó que el agua "es de la cuenca donde cae".

En este sentido, Casademont aseguró que Barcelona "es lo que es, en gran parte, gracias al agua procedente de Girona". Casademont no descartó que haya más acciones reivindicativas si el Gobierno catalán "no se define" y no ofrece soluciones a los agricultores de la zona.