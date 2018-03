Britney Spears involucrada en un choque en cadena

13/04/2008 - 19:27

El currículum de Britney Spears provoca que todo lo que le ocurra en su día a día sea noticia, aunque el capítulo protagonizado esta vez no tuviera consecuencias trágicas. La 'aventura' vivida esta vez por la polémica cantante es un accidente de tráfico, que no registró heridos, eso sí, ella fue la causante de que una hilera de coches en cadena colisionase.

LOS ANGELES, (OTR/PRESS)

Según explica la revista 'People' en sus páginas, la intérprete de 'Oops I did it again' se encontraba en un atasco en la carretera de Ventura (California), cuando el coche que circulaba justo delante de ella se paraba en seco. Sin tiempo a reaccionar la cantante chocó contra éste provocando que el vehículo que la seguía chocase también y así sucesivamente. Sin embrago, ninguno de los involucrados en el suceso han sido llamados a declarar, según explica la publicación norteamericana, en una información recogida por otr/press, y en la que señala, además, que nadie ha interpuesto denuncia alguna.

Los medios aseguraban hace poco que el padre de Spears, no le dejaba conducir debido a sus problemas psicológicos, por si sus episodios de violencia le ponían al peligro, a ella y a los demás conductores. Pero la cantante en lo últimos meses es cada vez más discreta, y desde hace semanas no se conocen episodios polémicos de ella. Puede que por ello vaya poco a poco recuperando la normalidad. Incluso algunas revistas especulan con un acercamiento al padre de sus hijos, Kevin Federline. Aunque nunca vuelvan a retomar su historia de amor, al menos podrán llevarse bien por el bien de sus dos hijos.