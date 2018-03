El 'I Encuentro de usuarios de Second life en España' se celebra hoy en Gijón el Día Internacional de Internet

17/05/2008 - 10:32

El 'I Encuentro de usuarios de Second life en España' se celebra hoy, con motivo del Día Internacional de Internet, en Gijón por ser la primera ciudad en montar su propio espacio en Second Life en marzo de 2007 comprando una isla denominada 'Second Gijón'. El evento se retransmitirá en Second Life en el espacio gijonés.

OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

'Secondference' es el primer encuentro español entre usuarios y profesionales de Second Life, con la participación de un Linden Lab, la empresa creadora de Second Life. El evento contará con la participación de empresas nacionales e internacionales del sector.

En el encuentro se abordarán los proyectos españoles en Second Life; la publicidad en los mundos virtuales; Second Life como herramienta empresarial; e-Learning, Second Life y la Universidad; arquitectura en Second Life; Second Life, espacio para la divulgación científica; cómo vivir trabajando en un mundo virtual; ocio y juegos en Second Life; comercio electrónico y micro-pagos; aplicaciones Web y buscadores. Además, se llevará a cabo una mesa redonda con Everett Linden.

La apertura del recinto será a las 15.30 horas y la presentación del evento, a las 16.00 horas correrá a cargo de Joaquín Miranda y María Criado. Seguidamente, a las 16.15 horas se proyectará el vídeo '¿Qué es Second Life?' y se abordará, en torno a las 16.30 horas el Second Life como plataforma E-Learning.

En torno a las 17.00 horas la profesora de la Universidad de Salamanca María del Carmen Silva hablará sobre la Second Life y la Universidad. A las 17.15 horas será el turno de la Arquitectura en Second Life, abordada por Hernán Gonzalez (Relife).

A las 17.30 horas se tratará la Ciencia en Sociedad por Pau Senra Petit del Observatorio de la difusión de la Ciencia (UAB); a las 17.45 horas se profundizará en la Comunidad virtual del conocimiento con Pedro Vicarregui de la Universidad de Navarra.

Ya a las 18.30 horas se tratará el miedo de los bancos, gobiernos y grandes instituciones a Second Life abordado por Claudio Lobos de la empresa Capgemini. A las 18.45 horas se analizará la Publicidad en Second Life; y a las 19.00 horas la economía en Second Life será analizada. Asimismo, desde las 19.20 horas hasta las 20 horas se analizarán los desarrollos de la Second Life en Francia y en España.

ESPACIO VIRTUAL.

Según informó la Sociedad Mixta de Turismo de la ciudad, la media de visitantes diarios es de 183.000 aunque en marzo los datos alcanzaron los 218.680.

En la isla 'on line' se encuentran varias oficinas de turismo, el Teatro Jovellanos, el Acuario, El Jardín Botánico Atlántico, la Ciudad de la Cultura y Laboral Centro de Arte. También puede visitarse el parque de Isabel La Católica o al Elogio del Horizonte.