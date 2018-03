Telma Ortiz fracasa en su intento de que los medios dejen de informar sobre su vida privada

17/05/2008 - 12:00

Hace unas semanas, Telma Ortiz Rocasolano se convertía en noticia al interponer una demanda contra 57 medios de comunicación. Algo paradójico, ya que la hermana de la princesa de Asturias y su pareja, el abogado Enrique Martín-Llop, solicitaban medidas cautelares para que la prensa dejara de informar sobre su vida privada debido al "acoso insoportable que sufren permanentemente las 24 horas del día".

MADRID (EUROPA PRESS)

Precedido de una gran expectación, el juicio tuvo lugar el pasado lunes en el Juzgado de primera instancia número 3 de Toledo, al que Telma llegó poco antes de las diez de la mañana sin hacer declaraciones. Una vez en la sala, la joven se mantuvo en silencio en todo momento, cediendo la palabra a su abogado, Fernando Garrido, quien pidió que la prensa "se abstenga de captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir imágenes o instantáneas" de Telma y Martín-Llop. En este sentido, el letrado alegó que ninguno de los dos es un personaje público y apuntó la irrelevancia de algunas informaciones publicadas sobre ellos. Además, aseguró que la hermana de doña Letizia Ortiz ha tenido que vivir su posparto "a escondidas en un infierno".

Sin embargo, los 25 abogados que representaban a los medios de comunicación apuntaron, en general, que Telma Ortiz ha consentido que se la fotografiara, contra lo que la cooperante de Cruz Roja argumentó que guardó silencio con la esperanza de que su persona dejara de tener interés. Por su parte, el fiscal, Antonio Huélamo, consideró que la demanda no debía ser estimada, porque las imágenes de Telma ya se habían difundido. En esta línea, la juez María Lourdes Pérez desestimó las pretensiones de Telma Ortiz Rocasolano al entender que tanto ella como su pareja son personas con "proyección pública", además de imponer el pago de las costas del proceso, que podrían ascender a más de 40.000 euros.

Por otro lado, Darek ha logrado robar todo el protagonismo a Ana Obregón tras su paso por 'La Noria'. El ex de la bióloga decidió aparecer en televisión para defenderse, puesto que, según comentó, "la otra parte no para" y "ella empezó la guerra contra mí". Sin embargo, el polaco se mostró muy discreto y educado durante toda la entrevista, e incluso agradeció a Ana la ayuda que le prestó y reconoció que "gracias a ella también estoy aquí". De hecho, Darek afirmó que había querido mucho a la artista y aseguró que nunca había sido infiel. Con respecto a los cobros que ella le reclama, el joven explicó que él no tenía dinero para llevar el mismo nivel de vida que Ana, por lo que ella se encargó, por iniciativa propia, de todos los gastos derivados de su convivencia. En este sentido, señaló que "cuando hay amor no existen contratos" y ve ilógico que ahora la Obregón le reclame este dinero. Lo único negativo que Darek dijo sobre Ana es que llega a creerse sus propias mentiras, como el episodio de los frenos cortados en su coche: "Si se dio un golpe es porque iba despistada", sentenció.

En el apartado internacional, Angelina Jolie ha destacado en Cannes por su belleza, su elegancia... y su embarazo. La intérprete acudió al Festival para presentar el filme animado 'Kung Fu Panda', pero la rueda de prensa terminó centrándose más en los pormenores del estado de buena esperanza de Angelina que en el estreno. Así, la esposa de Brad Pitt, que recibió un regalo de un periodista, confirmó que será madre de dos bebés y que actualmente reside en Francia, donde probablemente dará a luz. Además, afirmó que su vida no son los flashes sino estar en casa con sus hijos y destacó que intenta ser lo más generosa posible con aquellos que lo necesitan. Horas más tarde, la actriz, que lucía un escotado vestido verde plisado que resaltaba su embarazo, asistió con Pitt a la proyección de la película, confirmando una vez más que son la pareja más atractiva y feliz del momento.

Felicidad es la palabra que define la situación actual de Mariah Carey. Esta semana, la cantante hizo su primera aparición pública tras su boda con Nick Cannon, que tuvo lugar el pasado 30 de abril en Las Bahamas. Mariah desveló que el enlace se celebró en la más estricta intimidad, acompañados de apenas una docena de invitados, y que sus amigas le ayudaron a arreglarse para el acontecimiento. Asimismo, comentó que la boda fue al atardecer y que tomaron langosta y champán. Sin embargo, parece que esta no será la última boda que protagonice la artista, ya que, según afirmó, su marido tiene planeado organizar una ceremonia al año para demostrar su amor. Parece que Mariah Carey ha encontrado la estabilidad sentimental junto al bailarín, tanto que ha llegado a plantearse cosas en las que nunca había pensado, como ser madre. Quizás en los próximos meses veamos a la estrella de la canción luciendo barriguita.