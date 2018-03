Rodolfo chikilicuatre ensaya el "chiki chiki" en belgrado

17/05/2008 - 14:37

MADRID, 17 (SERVIMEDIA) "El Baile del Chiki Chiki", la canción que representará este año a España en Eurovisión, ha comenzado ya a sonar en Belgrado, donde se celebrará el certamen el próximo sábado, día 24.

Su intérprete, Rodolfo Chikilicuatre, está ya en la capital serbia. Allí ha tomado el primer contacto con los fans y esta tarde tiene previsto realizar los primeros ensayos en el escenario del Sava Arena, según informó TVE en un comunicado.

El abanderado español tendrá también hoy la oportunidad de ver a algunos de sus rivales, como Sebastien Tellier, de Francia, que interpreta la canción "Divine"; el grupo femenino The Angels, de Alemania, con el tema "Disappear"; el británico Andy Abraham, compositor también, junto a otros dos autores, de su propia canción "Even if"; y la serbia Jelena Tomasevic.

Junto a Chikilicuatre también han llegado a Belgrado sus inseparables acompañantes "Disco" y "Gráfica" y las tres nuevas bailarinas, Leticia, María Ángeles y Cecilia.

