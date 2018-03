Un magnate ruso ofrece más de 3 millones de euros por hora a Elton John por tocar para él

A Sir Elton John, uno de los cantantes más ricos del Reino Unido le llueve el dinero. Un magnate ruso acaba de ofrecer al cantante londinense 2,6 millones de libras esterlinas por hora, unos 3 millones de euros, por cantar exclusivamente para él en una fiesta privada, lo que supone que John cobraría unos 895 euros por segundo.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que al intérprete de éxitos como 'Your Song' o 'Candle in the wind' le hacen este tipo de proposiciones ya que en 2001 ganó unos dos millones de euros por cantar para el multimillonario Peter Shalson. Otros intérpretes, como la canadiense Celine Dion o el estadounidense George Michael, también cobraron cantidades parecidas gracias a este tipo de recitales.

El recital se celebraría en uno de más lujosos hoteles de los que el magnate dispone en Moscú, aunque fuentes cercanas a John aseguraron que "en un principio Elton se negó porque está muy ocupado". Sin embargo esta misma fuente señaló que "cuando la oferta sobrepasa la barrera de las dos millones de libras" la cosa cambia, por lo que es probable que al final diga que sí.

TENDRÁ QUE CANTAR SUS CLÁSICOS

En el caso de aceptarlo sería la mayor cantidad pagada a ningún cantante por actuar de forma exclusiva ya que, si bien el propio Elton John cobró 1,5 millones de libras (1.888.171 euros) cuando cantó en la fiesta privada de Peter Shalson, ni siquiera Celine Dion, que cobró 2,5 millones en una ocasión superaría lo ofrecido por el ruso.

Asimismo, el magnate expuso las condiciones en las que el cantante británico viajaría a la capital rusa. Entre otros servicios, numerosos agentes de seguridad lo escoltarían hasta el hotel situado en el distrito moscovita de Rublyovka, y él debería interpretar algunos de sus grandes éxitos como 'Daniel' o 'Goodbye Yellow Brick Road'. Grupos como The Eagles y The Rolling Stones, o cantantes como George Michael, también cobraron cifras astronómicas por este tipo de actuaciones.