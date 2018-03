Ellen DeGeneres y Rachael Ray comparten el foco de atención de los Emmy

21/06/2008 - 9:58

LOS ANGELES (Reuters) La cómica Ellen DeGeneres y la anfitriona de espacios de cocina Rachel Ray estuvieron el viernes en el centro de atención del Emmy Diurno, debido a que se repartieron los principales premios por sus programas de televisión.

En otro punto álgido de la tarde, Jeanne Cooper, la dama de teleserie número uno de la televisión de Estados Unidos, fue nominada como mejor actriz en una serie dramática por su papel durante 35 años como Katherine Chancellor en "The Young and the Restless."

Es la primera vez que Cooper, de 79 años, gana el Emmy después de ocho nominaciones. Cooper encarna a uno de los dos personajes que continúan en "The Young and the Restless" desde sus primeros días.

La veterana estrella de "General Hospital" Anthony Geary, quien interpreta al popular personaje Luke Spencer, ganó su sexto trofeo como mejor actor protagonista. Sólo una estrella de los dramas diurnos, la actriz Erika Sleak de "One Life to Live," había ganado seis Emmys por un papel protagonista.

"General Hospital" fue elegida como mejor serie de drama diurno por décimo año consecutivo.

La victoria de "Rachel Ray" en la carrera de mejor programa de conversación marcó un sorpresivo triunfo sobre "The Ellen DeGeneres Show," que había ganado el premio en los últimos cuatro años. "Es extraordinario ser la nueva chica en el barrio," dijo una feliz Ray tras bambalinas. "Fue una sorpresa," agregó.

Ray, quien fue contratada para el programa por la compañía de producción de Oprah Winfrey, fue noticia el mes pasado cuando un anuncio de Dunkin' Donuts en el que aparecía fue retirado después de que un comentarista de Fox News Channel se quejó de que la bufanda que Ray utilizaba se parecía a la kufiyya musulmana.

Aunque su programa perdió ante el de Ray, DeGeneres ganó por cuarto año consecutivo como la mejor anfitriona de un programa de conversación.

Al hacerlo, se impuso sobre otras cinco mujeres que dirigen "The View", lideradas por la creadora y productora Barbara Walters y la moderadora Whoopi Goldberg, quien reemplazó a Rosie O'Donnell en la serie de ABC en el otoño boreal pasado.

Otro equipo de eternos nominados, Regis Philbin y Kelly Ripa del programa matinal "Live with Regis and Kelly," extendió su racha de derrotas.

Pero Philbin no se fue a casa con las manos vacías. El ex anfitrión del programa de concursos "Who Wants to Be a Millionaire" recibió un premio de logros en su carrera.

El triunfo de DeGeneres coronó un año de altos y bajos para la comediante en el que provocó furor nacional debido a la adopción de un cachorro, improvisó durante la huelga de guionistas y anunció planes de casarse con su pareja después de que una corte de California decidió permitir los matrimonios homosexuales.

"Nunca lo dí por hecho," dijo DeGeneres, de 50 años, al subir al escenario para recibir el premio. "Este ha sido un año loco y (...) hemos llorado y reído mucho, y lloré por mí y luego la gente rió," agregó.

Una referencia obvia a las lágrimas que DeGeneres derramó en octubre cuando recordó en su programa cómo un grupo de rescate animal le quitó al cachorro que había adoptado debido a que entregó el perro a un amigo sin el permiso de la agencia de animales.

La edición 35 de la ceremonia anual fue transmitida en vivo por ABC desde el Teatro Kodak en Hollywood, hogar del Oscar.